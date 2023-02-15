В Риге пройдут Дни Даугавпилсского театра, за роялем - Раймонд Паулс

В начале апреля Даугавпилсский театр с тремя спектаклями будет гостить в Риге.

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В Латвийском Национальном театре рижан ожидают настоящие латгальские выходные: в конце недели можно будет увидеть музыкальную сказку для взрослых на латышском и латгальском языках "По следам утерянного счастья" и спектакль для всей семьи на латгальском "Спридитис". А 3 апреля на сцене Латвийского Национального театра повторно покажут музыкальный спектакль "Рай", созданный по мотивам мюзикла Раймонда Паулса "Дамский рай". Обещают, что за роялем будет сам Маэстро.

В основе музыкальной сказки для взрослых "По следам утерянного счастья" (режиссер Олег Шапошников) лежит рассказ Андрея Упитиса "Пареньки села Замшелого". У сказки свои законы, и поэтому прошлое пересекается с настоящим, а чудеса становятся обычным повседневным делом. Как и в оригинале, жители Замшелого отправляются на поиски Медведя счастья, чтобы с его помощью спасти родное село, переживающее тяжелые времена, но на сей раз из-за волшебного навигатора их заносит на просторы Европы. Спектакль уводит зрителя в музыкальное путешествие, где размышляют о счастье и его ценности. В постановке звучит музыка Валта Пуце в аранжировке Рейниса Сеянса. Вместе с труппой Даугавпилсского театра в спектакле участвуют Янис Яранс, Илона Багеле, Дайнис Скутелис и Атис Иевиньш. Спектакль состоится 1 апреля.

2 апреля можно будет посмотреть первый в Даугавпилсском театре детский спектакль на латгальском языке "Спридитис" (режиссер Марис Корсиетс). Этот спектакль номинирован на награду в области латгальской культуры Boņuks 2022. Сюжет пьесы-сказки Анны Бригадере о маленьком, но отважном мальчике, который отправляется искать счастье, всем хорошо известен, и творческая команда спектакля убеждена, что зрители с радостью примут участие в необычных приключениях и без особых трудностей поймут происходящее на сцене, даже не зная латгальского языка. Особую выразительность спектаклю придает музыка, созданная руководителем этно-рок группы Laimas muzykanti Артуром Ушкансом.

Foto: Publicitātes foto

Гастроли в Риге Даугавпилсский театр завершит 3 апреля билингвальной (на латышском и русском языках) музыкально-драматической постановкой "Рай", в которой вместе с театральной труппой участвуют солистка Илона Багеле и актер Рихард Леперс, за роялем же будет сам Маэстро. "Рай" - уникальный спектакль, он был создан в прошлом году в честь десятилетия премьеры мюзикла "Дамский рай" в Даугавпилсском театре. Режиссер Олег Шапошников предлагает музыкальное путешествие и вспоминает историю мюзикла. Лирический рассказ о простой провинциальной девушке, сумевшей завоевать сердце владельца самого большого парижского магазина, написанный Эмилем Золя в 1883 году, дополняется размышлениями о закодированных смыслах романа и событиях, связанных с созданием мюзикла. Но главная роль в этом спектакле отведена музыке Раймонда Паулса.

Билеты на гастрольные спектакли Даугавпилсского театра в Риге уже продаются в кассах Biļešu paradīze.