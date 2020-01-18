С 27 февраля по 1 марта в Риге уже в одиннадцатый раз пройдут "Дни Михаила Казиника".

Гостей "Дней Михаила Казиника" ждет насыщенная музыкально-образовательная программа — выступления виртуозов из разных стран, тематические вечера и мастер-классы, во время которых сам Михаил Казиник выступит в роли лектора.

27 февраля, в 19.00 в Малой гильдии пройдет торжественное открытие "Дней Михаила Казиника" и концерт "Посвящение Чайковскому" в честь 180-летия со дня рождения великого композитора. В концерте примут участие солисты Латвийской национальной оперы Юлия Семенова (сопрано) и Артем Сафронов (тенор), а также российский пианист-виртуоз, лауреат множества международных конкурсов Станислав Соловьев (фортепиано). Ведущий вечера – маэстро Михаил Казиник.

29 февраля, в 18.00 в Реформаторской церкви пройдет концерт скрипичной музыки "Молодые таланты из Цюриха и Ганновера". Перед зрителями выступят одаренные скрипачи – совсем юная 12-летняя Илва Элгус из Цюриха, карьера которой уже стремительно развивается и Дайнис Медяник - виртуозный скрипач из Ганновера, первый победитель конкурса "Восходящие звезды". Аккомпанирует пианист Станислав Соловьев. В программе прозвучат произведения Чайковского, Сен-Санса, Брамса, Массне, Шоссона и Бетховена. Ведущий вечера – маэстро Михаил Казиник.

1 марта, в 19.00 в Большой Гильдии состоится семейный концерт "Удивительные приключения Музыки". Здесь Михаил Казиник выступит в своем привычном амплуа блистательного лектора и эрудита. Зрители услышат удивительные истории о Моцарте, Чайковском и других гениях, рассказанные словом и музыкой. В программе примут участие Борис Казиник (скрипка, Швеция) и Станислав Соловьев (фортепиано, Россия), а также победители конкурса "Восходящие Звезды". Ведущий – маэстро Михаил Казиник.

В этом году основной программе будет предшествовать литературная встреча Рустема Галича и Юлии Зиганшиной по рассказам Бунина "В Париже", посвященный 150-летию Нобелевского лауреата. Концерт состоится 26 февраля в Доме Москвы.

Также в рамках "Дней Михаила Казиника" традиционно будет проведен международный конкурс молодых вокалистов и инструменталистов "Восходящие звезды".

Расписание концертов и мероприятий "Дней Михаила Казиника" - на странице в сети Facebook.

Билеты можно приобрести в сети bilesuserviss.lv.