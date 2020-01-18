Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

С 27 февраля по 1 марта в Риге уже в одиннадцатый раз пройдут "Дни Михаила Казиника".

Гостей "Дней Михаила Казиника" ждет насыщенная музыкально-образовательная программа — выступления виртуозов из разных стран, тематические вечера и мастер-классы, во время которых сам Михаил Казиник выступит в роли лектора.

27 февраля, в 19.00 в Малой гильдии пройдет торжественное открытие "Дней Михаила Казиника" и концерт "Посвящение Чайковскому" в честь 180-летия со дня рождения великого композитора. В концерте примут участие солисты Латвийской национальной оперы Юлия Семенова (сопрано) и Артем Сафронов (тенор), а также российский пианист-виртуоз, лауреат множества международных конкурсов Станислав Соловьев (фортепиано). Ведущий вечера – маэстро Михаил Казиник.

29 февраля, в 18.00 в Реформаторской церкви пройдет концерт скрипичной музыки "Молодые таланты из Цюриха и Ганновера". Перед зрителями выступят одаренные скрипачи – совсем юная 12-летняя Илва Элгус из Цюриха, карьера которой уже стремительно развивается и Дайнис Медяник - виртуозный скрипач из Ганновера, первый победитель конкурса "Восходящие звезды". Аккомпанирует пианист Станислав Соловьев. В программе прозвучат произведения Чайковского, Сен-Санса, Брамса, Массне, Шоссона и Бетховена. Ведущий вечера – маэстро Михаил Казиник.

1 марта, в 19.00 в Большой Гильдии состоится семейный концерт "Удивительные приключения Музыки". Здесь Михаил Казиник выступит в своем привычном амплуа блистательного лектора и эрудита. Зрители услышат удивительные истории о Моцарте, Чайковском и других гениях, рассказанные словом и музыкой. В программе примут участие Борис Казиник (скрипка, Швеция) и Станислав Соловьев (фортепиано, Россия), а также победители конкурса "Восходящие Звезды". Ведущий – маэстро Михаил Казиник.

В этом году основной программе будет предшествовать литературная встреча Рустема Галича и Юлии Зиганшиной по рассказам Бунина "В Париже", посвященный 150-летию Нобелевского лауреата. Концерт состоится 26 февраля в Доме Москвы.

Также в рамках "Дней Михаила Казиника" традиционно будет проведен международный конкурс молодых вокалистов и инструменталистов "Восходящие звезды".

Расписание концертов и мероприятий "Дней Михаила Казиника" - на странице в сети Facebook.

Билеты можно приобрести в сети bilesuserviss.lv.

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Михаил Казиник

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
MADAMA BUTTERFLY Смотреть

МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
KARMELĪŠU DIALOGI Смотреть

Диалоги кармелиток
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
KARMENA Смотреть

КАРМЕН
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form