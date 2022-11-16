В Риге прозвучит музыка из "Гарри Поттера" в исполнении оркестра

22 марта в Arēna Rīga прозвучат самые яркие композиции кинофраншизы о Гарри Поттере в исполнении симфонического оркестра.

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Фильмы о Гарри Поттере, снятые по романам британской писательницы Джоанн Роулинг, являются одними из самых успешных в истории кинематографа. Несомненно, важную роль в этом успехе играет и музыка, написанная заслуженными композиторами Джоном Уильямсом, Патриком Дойлом, Николасом Хупером и Александром Деспла.

Музыкальное представление будет дополнено присутствием одной из звезд франшизы и световыми, звуковыми и лазерными спецэффектами.

Волшебный симфонический оркестр и хор были специально созданы для концертов о Гарри Поттере.

Билеты можно приобрести в кассах сети Biļešu Serviss.