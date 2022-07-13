В Риге с благотворительным концертом выступит группа Quest Pistols
Foto: Publicitātes foto

15 июля на сцене ночного клуба Melnā Piektdiena с благотворительным концертом выступит украинская поп-группа Quest Pistols.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В этом году группе исполняется 15 лет и музыканты спустя 5 лет решили собраться снова. На этот раз коллектив на концертах представят Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк. Именно это трио стояло у истоков группы с самого начала в 2007 году, когда вышел первый альбом, впоследствии ставший платиновым.

За время карьеры группа выпустила 3 студийных альбома и 28 клипов. Видео на песню "Санта Лючия" на Youtube собрало почти 69 миллионов просмотров.

Концерт пройдет в рамках европейского благотворительного тура. Подробная информация и билеты на рижский концерт доступны на официальном сайте тура www.questpistolscharity.com. Все вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь Украине.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium