В Риге с благотворительным концертом выступит группа Quest Pistols

15 июля на сцене ночного клуба Melnā Piektdiena с благотворительным концертом выступит украинская поп-группа Quest Pistols.

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В этом году группе исполняется 15 лет и музыканты спустя 5 лет решили собраться снова. На этот раз коллектив на концертах представят Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк. Именно это трио стояло у истоков группы с самого начала в 2007 году, когда вышел первый альбом, впоследствии ставший платиновым.

За время карьеры группа выпустила 3 студийных альбома и 28 клипов. Видео на песню "Санта Лючия" на Youtube собрало почти 69 миллионов просмотров.

Концерт пройдет в рамках европейского благотворительного тура. Подробная информация и билеты на рижский концерт доступны на официальном сайте тура www.questpistolscharity.com. Все вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь Украине.