В Риге с двумя концертами выступит стендап-комик Александр Долгополов

11 июня в Риге состоятся 2 концерта известного стендап-комика Александра Долгополова.
Александр Долгополов – известный воронежский стендап-комик и резидент московского Stand-Up Club#1. Он является участником множества юмористических проектов. Зрители могут вспомнить его по YouTube-шоу "Порараз Бирацца" и недавно стартовавшему сатирическому проекту "А что случилось?". По версии издания MAXIM, входит в десятку лучших российских стендап-комиков.
После вторжения России в Украину Долгополов уехал в Грузию, так как многим из его коллег, как и он сам подписавших письмо против войны, стали поступать угрозы. Продолжать работать в своей стране у них больше нет возможности, так как открыто говорить о происходящем и даже участвовать в сборе и организации помощи пострадавшим от войны возможности нет.
И это не первая его вынужденная эмиграция - несколько лет назад ему уже пришлось покинуть Россию из-за возможного уголовного преследования - тогда на Долгополова написали заявление в полицию из-за оскробления чувств верующих.
По словам комика, нынешнее положение дел требует от него и его коллег большей ответственности: "Сейчас важно быть внимательным и чувствительным. Если раньше я просто занимался творчеством без задней мысли о том, к чему мои слова могут привести, то сейчас каждое свое действие я стараюсь обдумывать. Задаю себе вопрос, какую реакцию я хочу вызвать у аудитории. Для меня важно давать людям поддержку, чтобы им становилось легче".
11 июня Александр Долгополов даст сразу 2 концерта в Риге, в кинотеатре K.Suns. Сеансы состоятся в 18:00 и 21:00. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте www.bilesuserviss.lv. Мероприятие на русском языке, 18+.
Часть средств Долгополов пожертвует благотворительным фондам, чтобы помочь пострадавшим от войны.