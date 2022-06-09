В Риге с двумя концертами выступит стендап-комик Александр Долгополов

И это не первая его вынужденная эмиграция - несколько лет назад ему уже пришлось покинуть Россию из-за возможного уголовного преследования - тогда на Долгополова написали заявление в полицию из-за оскробления чувств верующих.

По словам комика, нынешнее положение дел требует от него и его коллег большей ответственности: "Сейчас важно быть внимательным и чувствительным. Если раньше я просто занимался творчеством без задней мысли о том, к чему мои слова могут привести, то сейчас каждое свое действие я стараюсь обдумывать. Задаю себе вопрос, какую реакцию я хочу вызвать у аудитории. Для меня важно давать людям поддержку, чтобы им становилось легче".

11 июня Александр Долгополов даст сразу 2 концерта в Риге, в кинотеатре K.Suns. Сеансы состоятся в 18:00 и 21:00. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте www.bilesuserviss.lv. Мероприятие на русском языке, 18+.

Часть средств Долгополов пожертвует благотворительным фондам, чтобы помочь пострадавшим от войны.