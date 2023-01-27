Продюсерская компания "Международный центр талантов" под управлением Галины Полторак и всемирно известный музыковед, педагог и музыкант Михаил Казиник приглашают молодых музыкантов и вокалистов к участию в международном конкурсе "Восходящие звезды", который пройдет в рамках традиционных Дней Михаила Казиника в Риге 4 и 5 марта.

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В конкурсе принимают участие дети и молодежь до 30 лет, солисты и группы в номинациях "Классическая музыка" и "Академический вокал". Заявки принимаются до 20 февраля на сайте ict-stars.eu. Отборочные этапы конкурса пройдут 4 и 5 марта в Реформаторской церкви на улице Марсталю 10.

"После перерыва и всяческих ограничений наш радостный конкурс продолжает свою жизнь, - делится своими впечатлениями маэстро Михаил Казиник. - Почему "радостный"? Прежде всего потому, что за уже 13 лет своего существования конкурс "Восходящие Звезды", действительно, зажег немало звезд, раскрыл и запустил в мир немало подлинных талантов. География нашего конкурса огромна — от Сан-Франциско до Алматы, от Швейцарии до Швеции. А место встречи — красавица Рига!".

В состав жюри конкурса "Восходящие звезды" вошли именитые музыканты и педагоги со всего мира: Dr. art., профессор истории музыки и этномузыколог Латвийской музыкальной академии Борис Аврамец (Латвия); обладатель Гран-при "Восходящие звезды 2009" и множества международных наград скрипач Дайнис Медяник (Латвия/Германия); прима Латвийской национальной оперы, сопрано Юлия Васильева (Латвия); всемирно известный оперный певец, бас Mихаил Светлов (США); солист Латвийской национальной оперы, тенор Артем Сафронов; один из самых известных арфистов мира, композитор, педагог Александр Болдачев и другие. Председатель жюри – всемирно известный музыковед, педагог, музыкант и просветитель, маэстро Михаил Казиник.

Дни Михаила Казинка в Риге откроет концерт-лекция "Фестиваль скрипки", который состоится 4 марта в 19:00 в церкви Св. Павла. На сцену выйдут виртуозные скрипачи, которые в прошлом становились победителями конкурса "Восходящие звезды", а сегодня покоряют самые престижные сцены мира. На концерте выступят скрипач из Германии Дайнис Медяник, лиепайский струнный ансамбль Amber Strings, скрипачка из Швейцарии Мария Плискина. Дополнит фантастическую атмосферу органная музыка в исполнении Романа Пономарева (Испания) и Ингуны Гринберги (Латвия).

В продолжении концертной программы 5 марта в 18.00 в Малой Гильдии с концертом "Большая арфовая фантазия: от классики до рока" выступит один из самых известных арфистов мира, виртуоз, композитор, удивительный музыкант Александр Болдачев. Гостья концерта - прима Латвийской Национальной оперы, сопрано Юлия Васильева. В программе прозвучат произведения Россини, Шопена, Дебюсси, Таррега и многие другие. Юлия Васильева исполнит арии из опер Оффенбаха "Сказки Гофмана", Дворжака "Русалка" и Беллини "Норма".

Завершит Дни Михаила Казинка торжественный большой Гала-концерт конкурса "Восходящие Звезды", который пройдет 6 марта в 19.00 в Большой Гильдии. Это всегда самое значимое и грандиозное событие с участием лучших победителей и членов жюри. Этот концерт всегда проходит в особенной атмосфере, вдохновленной яркими молодыми талантами и виртуозными музыкальными номерами выдающихся латвийских и зарубежных звезд классической музыки.

Билеты на концерты Дней Михаила Казинка можно найти в кассах Biļešu Serviss.

Дополнительная информация и подробнее об условиях участия на сайте ict-stars.eu и по телефону +371 28491488.

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