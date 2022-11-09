В Риге со стендапом выступит актер и телеведущий Михаил Шац

1 декабря в K.Suns со своим сольным стендапом выступит российский юморист и телеведущий Михаил Шац.

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Михаил Шац — телеведущий, шоумен, юморист, актер театра и кино, а по образованию - врач анестезиолог-реаниматолог. Лауреат премии "ТЭФИ", был продюсером и участником таких известных проектов, как "ОСП Студия", "33 Квадратных Метра", "Хорошие Шутки", "Слава богу ты пришел" и многих других популярных телешоу.

Сегодня Михаил успешно выступает в жанре стендап. Богатый жизненный опыт и продолжительное нахождение в шоу-бизнесе дают ему возможность легко шутить о себе, знаменитостях и событиях, окружавших его деятельность. Его сольный концерт "Винтажный" собрал более миллиона просмотров на YouTube.

Шоумен в Риге выступит с новой программой, с которой он гастролирует в рамках концертного тура по Европе. Билеты доступны в кассе Ticketshop.lv.