В Риге состоится благотворительный стендап с участием Ирины Приходько и Эда Мацаберидзе

6 сентября на сцене концертного зала Splendid Palace с благотворительным стендапом выступят комики Ирина Приходько и Эд Мацаберидзе.

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Ирина Приходько родилась в Беларуси. В 2006 попробовала свои силы в Москве на кастинге комедийного шоу Comedy Club и прошла его. В ее карьерном списке также участие в качестве резидента в других телевизионных проектах Stand Uр на ТНТ, "Прожарка на ТНТ4", а ее сольное выступление в рамках проекта Outside Standup собрало более более 2 миллионов просмотров на YouTube.

Украинский шоумен, телеведущий и актер Эдуард Мацаберидзе принимал участие в трэвел-проекте "Еда, я люблю тебя" на телевизионном канале "Пятница!". Вместе с Владимиром Дантесом и Николаем Камкой он путешествовал по миру, знакомя зрителей с особенностями кухонь разных стран. Также принимал участие в передачах "Смех без правил" и "Убойная лига".

В комедийном сериале "Одноклассники" Мацаберидзе получил роль, которая принесла ему большую популярность на всем постсоветском пространстве, а в скандальном сериале "Сладкая жизнь" сыграл во всех сезонах.

В Риге комики выступят в рамках благотворительного европейского тура Stand Up Charity, где презентуют свой новый материал. Вырученные с выступлений средства будут направлены в фонд The Saint Nicholas Foundation на гуманитарную поддержку семьям из Украины. Билеты доступны на официальном сайте тура www.standupcharity.eu.