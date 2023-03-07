11 марта в Риге состоится концерт группы Tequilajazzz и ее лидера Евгения Федорова в Национальной библиотеке.

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Лидер группы Евгений Федоров честно высказался против войны в Украине и преступлений российской власти. Сейчас Федоров с семьей живет в Эстонии, куда он уехал в первые дни нападения на Украину, после того как ему стали угрожать из-за его антивоенной позиции. Знаменитый музыкальный критик Артемий Троицкий назвал Tequilajazzz лучшей группой альтернативного рока, а Евгения Федорова — прекрасным музыкантом и человеком.

Творчество Федорова — это очень необычная, нетривиальная музыка, эффектно сочетающая разные стили: хардкор, северный фолк, питерскую романтику, новый джаз и другие.

Билеты на концерт культовой группы Tequilajazzz продаются только на сайте www.ticketbest.lv.