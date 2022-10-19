В Риге состоится концерт участников Stand Up клуба Арианы Лолаевой и Ильи Овечкина

28 октября в рамках своего тура по странам Балтии, Ариана и Илья выступят в киногалерее Ksuns, по адресу Элизабетес 83/85, со своим самым свежим и актуальным материалом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Илья Овечкин и Ариана Лолаева знакомы зрителям как участники таких популярных шоу как "Разгоны" - шоу, где комики придумывают шутки прямо на сцене, "Шоу Историй" - первого шоу в формате сторител и квиза "Самый Умный Комик".

Все это - проекты объединения Stand Up Club №1, которое собирает у себя самых интересных и необычных комиков со всех бывших стран СНГ. На данный момент Ариана и Илья живут в Тбилиси и занимаются своим собственным шоу "Comigration Podcast", которое выходит на Youtube канале Comigration. Комики в первый раз отправились в тур по европейским городам и дали зрителям шанс увидеть в живую то, что они так давно наблюдали с экранов монитора.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Bilešu serviss.