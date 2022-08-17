В Риге состоится концерт украинского пианиста-виртуоза Артура Никулина

26 августа в рижской Англиканской церкви состоится концерт украинского пианиста-виртуоза Артура Никулина. Сольная программа музыканта состоит из двух частей, объединенных общим лейтмотивом любви — к родине, людям, свободе. Концерт приурочен ко Дню независимости Украины.

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Украинский пианист Артур Никулин — один из наиболее выдающихся представителей современной классической украинской музыки. С весны этого года Артур называет Латвию своим вторым домом. Здесь украинский музыкант уже получил признание публики, выступая как сольно, так и вместе с камерным оркестром "Солисты Киева", а также другими популярными артистами.

"Музыка для меня — способ самовыражения, общения. Абсолютная отрада и отдушина. Я счастлив, что могу "говорить" с жителями и гостями Латвии на музыкальном языке и быть услышанным. В нынешние времена, если хочешь быть успешным, — умей исполнять музыку любого жанра. Поэтому на концерте 26-го августа прозвучат контрастные по звучанию и настроению мелодии современных композиторов", — рассказывает музыкант.

Артур Никулн — выпускник Львовской национальной музыкальной академии и Брюссельской королевской консерватории. За свою музыкальную карьеру пианист завоевал первенство на Первом Международном конкурсе молодых пианистов в Энсхеде (Нидерланды), Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Днепропетровске (Украина), Международном конкурсе современной фортепианной музыки Бориса Лятошинского в Париже (Франция), а также получил гран-при в Баден-Вюртемберге (Германия) на конкурсе "Музыкальный фейерверк".

На концерте, посвященном Дню Независимости Украины, зрители услышат самые популярные произведения украинских композиторов В. Сильвестрова, Д. Чеснакова, В. Косенко и В. Барвинской в ​​исполнении Артура Никулина.

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