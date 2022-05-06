В Риге состоится серия встреч с кинокритиком Антоном Долиным

В Риге состоится серия встреч с кинокритиком, журналистом, радиоведущим Антоном Долиным. Этим мероприятием фестиваль Botānika открывает новый проект - "Культурный практикум", в рамках которого в течение года в Латвии будут выступать известные эксперты и лидеры мнений в области культурологии, политологии, социологии.

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15 мая в 19:00 в Большом зале к/т "Splendid palace" состоится первая встреча c Антоном Долиным на тему "Кино про сейчас".

Как сейчас смотреть кино, думать о кино, писать о кино? Действительно ли кинематограф виноват в катастрофах этих дней? Мог ли предотвратить их, и как? Наконец, какие фильмы способны рассказать нам больше о трагедии нынешней войны и пережить эту травму? Об этом попробует рассуждать вслух Антон Долин, отвечая на вопросы зрителей и вступая с ними в диалог.

"В Риге и Юрмале я впервые оказался в детстве, был тогда поражен их красотой, - рассказывает Антон Долин. - Думал, что вернусь взрослым, и это впечатление померкнет - ничего подобного, к нему добавилось восхищение рижским югендстилем и осознанием того, что отсюда родом, быть может, величайший советский режиссер - Сергей Эйзенштейн. А еще в Риге сейчас прописался мой любимый фестиваль постсоветского пространства - "Артдокфест". Безумно рад, что наконец смогу ближе познакомиться и пообщаться с рижанами".

Мероприятие пройдет на русском языке с синхронным переводом на латышский язык.

Билеты на мероприятие доступны в сети Bilešu Serviss.

Студентам латвийских вузов и учащимся старших классов (с 16 лет) предоставляются бесплатные места по предварительной записи. Записаться можно по электронной почте office@pr-linija.lv, указав свое имя и приложив фотографию ученического или студенческого билетов. Количество мест ограничено.

Вторая встреча с участием Антона Долина состоится 17 июня в Большом зале кинотеатра Splendid palace. Тема: "Итоги 75-го Каннского кинофестиваля".