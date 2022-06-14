В Риге состоится сольный стендап-концерт латвийского комика Александра Марголина

Жители Латвии часто задаются вопросом: "А есть ли в Латвии актуальный современный юмор? И на каком языке шутят наши комики? — На всех!" — отвечает стендап-комик Александр Марголин, который 17 июня впервые даст соло-концент в Риге.

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Александр Марголин шутит еще со школьной парты: 17 лет назад его "забрали" в КВН и с тех пор вся его жизнь была связана с юмором. Он был участником команды "Рижские готы" в Высшей лиге КВН, сценаристом на телевидении, одним из авторов популярнейшего видеоблога "ThisIsХорошо" на Youtube.

Последние несколько лет Александр является резидентом объединения "Riga Stand Up" - крупнейшего объединения русскоязычных стендаперов в Балтии. По своей основной профессии — он переводчик. И это помогает в творчестве - каждую неделю Александр выступает и на русском, и на латышском, а при возможности и на английском языке. По словам самого комика – язык не очень влияет на восприятие юмора зрителями, просто к каждой аудитории нужно уметь найти подход.

Недавно Александр решился на важный шаг в карьере — в эту пятницу в рижском кинотеатре K-suns состоится первый большой сольный концерт Марголина под названием "Из головы" (No galvas). Соло-формат подразумевает что комик один выступает со своим лучшим свежим материалом около 50 минут, создавая уникальное шоу. Как правило, перед "хедлайнером" выступает другой комик "на разогреве" с коротким блоком до 10 минут.

Мероприятие состоится 17 июня в K-suns kino galerija (Elizabetes 83/85) Начало концерта в 20:00. Мероприятие пройдет на русском языке, вход с 18 лет. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте www.bilesuserviss.lv.