В Риге стартовал цирковой фестиваль Re Rīga: часть представлений можно посетить бесплатно

Представлением Double You циркового объединения Be Flat вчера открылся фестиваль современного цирка и уличного искусства Re Rīga!. Фестиваль проходит в Риге с 17 по 21 августа в квартале Sporta 2, в центре города, и в Агенскалнсе, а часть представлений можно будет посетить совершенно бесплатно.

В этом году Re Rīga! пройдет уже в 10 раз, и в честь этой круглой даты организаторами составлена особенно насыщенная программа, в которой представлены участники многих европейских фестивалей современного цирка. Директор Рижского цирка Мара Павула подчеркивает, что фестиваль дает потрясающую возможность увидеть актуальные представления Балтии и других европейских стран: "Юбилей фестиваля Re Rīga! знаменует собой важный этап в развитии современного цирка в Латвии. За эти годы фестиваль стал не только событием, на котором рижская аудитория каждый год знакомится с зарубежными цирковыми объединениями и новейшими тенденциями современного циркового искусства, но и творческой площадкой для балтийских артистов цирка".

Главными гостями фестиваля в этом году является объединение цирковых артистов Be Flat (Бельгия). Каждая их постановка настолько уникальна, что артистов называют хамелеонами циркового искусства. В Ригу Be Flat привезли две работы – сайтспецифик-представление (т.е. адаптированное к месту показа) "Follow Me" , во время которого артисты, используя приемы паркура, перемещаются по городской среде и приглашают зрителей следовать за ними, а также двухстороннее представление "Double You", которое обыгрывает синдром FOMO (fear of missing out или же страх что-то пропустить). На время представления зрителей разделяют на две группы, и каждая группа видит только часть целого.

Также на фестивале выступит Tripotes la Compagnie (Бельгия) с бесплатным представлением "Encore une fois" (Еще один раз) – историей, рассказанной на языке мячика для пинг-понга и воздушной акробатики; истории о праве на ошибку и праве пробовать еще раз. Также в программу входит представление конторсионистки ("резинового человека") Марины Черри, (США/Швеция/Бельгия) с телесно-нюансированным представлением "Only Bones v.1.6" Балтию в этом году на фестивале представляет Taigi cirkas (Литва, Латвия) с представлением "Up To this Point" и объединение Kanta Company (Литва) с постановкой "107 Ways to Deal with Pressure", работа над которой еще не завершена.

Творческий директор Re Rīga! Мартиньш Киберс подчеркивает, что в этом году на фестивале широко представлены артисты из Бельгии: "В отличии от прошлого года, когда мы сконцентрировались на цирковых представлениях из стран Балтии, в этот раз в центре внимания фестиваля – артисты с опытом международных цирковых фестивалей.

Рижская публика сможет увидеть уже полюбившиеся зрителям представления высокой художественной ценности, в которых отражаются актуальные тенденции мировой сцены – освоение городской среды, сочетание живой музыки и таких неожиданных элементов из других сфер, как например, паркур или современный танец, с цирком. Шире всего в списке гостей на этот раз представлены артисты из Бельгии, где современный цирк за последние два десятилетия особенно расцвел – как результат планомерной и целенаправленной государственной поддержки развития этой отрасли культуры".

Программа фестиваля Re Rīga!

18 августа

18:00 квартал Sporta 2: Tripotes la Compagnie "Encore une fois" (бесплатно)

20:00 квартал Sporta 2, "Secret Spot": Be Flat "Double You"

19 августа

19:00 в Агенскалнсе, на улице Зеллю, 25, в Театральном зале: Marina Cherry "Only Bones 1.6"

19:00 квартал Sporta 2: Tripotes la Compagnie "Encore une fois" (бесплатно)

20:00 квартал Sporta 2, "Secret Spot": Taigi cirkas "Up to This Point"

20 августа

14:00–15:30 на Агенскалнском рынке: творческие мастерские Рижской цирковой школы

15:30 на Агенскалнском рынке: постановка в процессе создания Kanta Company "107 Ways to Deal with Pressure"

(бесплатно)

17:00 в Агенскалнсе, на улице Зеллю, 25, в Театральном зале: Марина Черри "Only Bones 1.6" (распродано)

18:00 квартал Sporta 2: Be Flat "Follow Me" (с бесплатным билетом)

21 августа

12:30–16:30 на Агенскалнском рынке: мастерские Рижской цирковой школы

14:00 квартал Sporta 2: Be Flat "Follow Me" (места закончились)

17:00 на Агенскалнском рынке: представление-перформанс в городской среде, созданное во время мастер-классов фестиваля