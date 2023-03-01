В Риге стартует Artdocfest/Riga. Главная интрига — 6-часовой фильм Манского с Хаматовой, Херманисом и Мироновым

В Риге документальным фильмом "Дом из осколков" старутет Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga. До 9 марта в кинотеатре Splendid palace и музее современного искусства Zuzeum пройдут показы и мероприятия. Зрители cмогут увидеть фильмы из четырех программ, конкурсных и неконкурсных, а также - спецпоказы. Один из них — собранный Виталием Манским 6-часовой фильм "О любви и о свободе" с участием Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова и Алвиса Херманиса. Все — разлива 2020 года.

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Фестиваль открывает картина, номинированная на европейский и американский "Оскар", призер нескольких международных фестивалей, картина датского режиссера Симона Вильмонта "Дом из осколков", снятая в Украине до 24 февраля. О судьбах детей, изъятых из неблагополучных семей на востоке Украины — в Лисичанске, который сейчас находится под российской оккупацией. Сегодня тот детдом эвакуирован вглубь страны.

Фестиваль Artdocfest/Riga проходит в третий раз. Его символ — три сжатых пальца, синие на желтом фоне. В знак поддержки Украины, родины президента фестиваля Виталия Манского. У фестиваля — две конкурсных программы ("Балтийский фокус" и Artdocfest Open) и вневнеконкурсных (Artdocfest\Rīga "Война до войны" и ArtDoc&ProArt).

Foto: Kadrs no filmas

В рамках программы "Балтийский фокус" - фильмов, связанных со странами Балтийского моря — зрители увидят 14 картин. В том числе фильмы латвийских режиссеров: "Девушки 1960-х" от киноклассика Уны Целмы, "Желанный ребенок" Хиллари Лочмеле и "Все будет хорошо" Станислава Токалова. Последний стал особенно важным в свете латвийских отзвуков событий в Украине — откровенный рассказ режиссера о своей семье позволит всем зрителям лучше понять, чем живут люди (как минимум часть из них), для которых 9 мая и два новогодних поздравления всегда были нерушимой традицией. Его покажут 3 марта в 19.00 в Splendid Palace.

В этом году жюри конкурса "Балтийский фокус" представляет польский режиссер-документалист, оператор и продюсер Павел Лозинский, соучредитель Украинской киноакадемии и член Европейской киноакадемии Юлия Синкевич, режиссер документального кино и документальной анимации Илзе Бурковска-Якобсен (интервью Delfi с ней - здесь).

Полная программа "Балтийский фокус" – здесь.

В программе Artdocfest Open покажут 17 фильмов, в том числе номинантов и лауреатов самых престижных мировых кинонаград. В программу включены три российских фильма от живущих в России авторов. На родине они запрещены к показу. Это картина "Манифест" о взращивании жестокости в путинском поколении, уже получившая приз главного мирового фестиваля документального кино амстердамского IDFA. Режиссер фильма представляется под псевдонимом, чтобы избежать непредсказуемых для себя последствий.

Фильм молодого автора "Срок годности" снят скрытой камерой возле пункта сдачи вторсырья — клуб обездоленных людей, поддерживающих нищенское существование походами по помойкам... Фильм "Выход" - об ученом, который в одиночестве наблюдает за миграцией морских котиков на северном полуострове - создан режиссером Максимом Арбугаевым в копродукции с США.

Жюри конкурса Artdocfest Open представляют всемирно известная литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте, главный редактор журнала "Rīgas Laiks" и режиссер Улдис Тиронс и писатель и журналист Дмитрий Глуховский (материал Delfi о нем - здесь).

Полная программа Artdocfest Open – здесь.

Событием официального закрытия фестиваля станет картина "Восточный фронт", снятая режиссером в соавторстве с молодым коллегой, украинским режиссером Евгением Титаренко, который еще в 2014 года отправился добровольцем в медицинском батальоне на Донбасс, где параллельно снял фильм "Война ради мира". 24 февраля 2022 года Евгений снова ушел на фронт, где продолжил снимать. 24 февраля 2023 года картину Манского и Титаренко показали на Берлиенале. (Интервью с Манским - здесь.)

Отдельная программа Artdocfest\Rīga "Война до войны" посвящена фильмам и режиссерам, которые видели начало войны в Украине до 24 февраля 2022 года. Эти документальные истории познакомят нас с миром и людьми, которые не были должным образом услышаны. Среди фильмов этой программы - "Война за мир" Евгения Титаренко, "Алиса в стране войны" Алисы Коваленко, "Лай собак вдалеке" Саймона Леранга Вильмонта, "Мариуполь Мантаса Кедравичюса, "Земля голубая, словно апельсин" Ирины Цилик и другие.

Подробнее о программе "Война до войны" - здесь.

Еще одна внеконкурсная программа - ArtDoc&ProArt сделает акцент на слове "Art" или "искусство", упомянутом в названии фестиваля. Фильмы этой программы — о связи искусства и документального кино - будут показаны в арт-центре Zuzeum. Например, фильм Виктории Корошиловой "Тело войны" и работа Анады Сафо "Радость секса — первый оргазм", а также фильм Итмара Алкалая и Мейтала Звиели "Камера доктора Морриса".

Foto: Kadrs no filmas

Ознакомиться с полной программой ArtDoc&ProArt - здесь

На той же площадке Zuzeum развернется фестивальный симпозиум для профессионалов, на который могут зайти и любители. Под руководством куратора симпозиума Риты Рудуши режиссеры-документалисты и теоретики кино 4-6 мая с 13.30 до 15.00 сосредоточатся на трех темах — значении документалистов во время войны, частных границах в документальном кино ("Брутальная открытость") и национальном киноязыке Латвии. 8 марта здесь же пройдет беседа с участниками жюри — будет возможность побольше узнать о ходе мыслей тех, кто все смотрит и все решает.

Фестиваль также предложит несколько специальных показов. Кроме "Восточного фронта", в него вошел фильм "Музыка под свастикой. Маэстро и виолончелистка из Освенцима" Кристиана Бергера. А также 9 марта с 15.00 зрители смогут увидеть фильм "2020. О любви и свободе" – реконструкцию рассказа о том, как создавалась театральная постановка, основанной на биографии Михаила Горбачева. Рассуждения о любви, свободе и смысле жизни Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова, Алвиса Херманиса и Виталия Манского. В таком далеком 2020 году. "Это даже не фильм. Скорее это публикация истории длиной в один календарный год. Длительность 6 часов 45 минут. И показ 9 марта пока единственный", - поясняет Манский.

Подробнее о специальных показах - здесь.

Билеты на фильмы — в продаже кинотеатра Splendid Palace.