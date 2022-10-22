В Риге выберут мисс и миссис Балтийских стран

С 10 по 20 декабря в Риге пройдет новый фестиваль красоты, моды и таланта "Miss & Mrs
Baltic States" ("Мисс и Миссис Балтии"). Это первое мероприятие такого формата, которое охватывает сразу все страны Балтии. К участию приглашаются замужние и незамужние девушки.
В эти дни проходит набор участниц на кастинг.
Критерии отбора для Mrs Baltic States:
- Замужем
- От 20 до 45 лет
- Гражданство Литвы, Латвии или Эстонии
Критерии отбора для Miss Baltic States:
- Не замужем
- Без детей
- От 18 до 30 лет
- Гражданство Литвы, Латвии или Эстонии
Организаторы фестиваля обещают новый формат, непохожий на другие фестивали или конкурсы красоты. У каждой участницы будет возможность побороться за главную корону и титул фестиваля, реализовать свой творческий потенциал, получить профессиональный рост в сфере красоты, модельного бизнеса или личного бренда.
Одним из главных призов станет участие в одном из международных конкурсов красоты.
Регистрация на фестиваль и подробная информация о мероприятии доступна на
официальном сайте "Miss & Mrs Baltic States".