В Риге выберут мисс и миссис Балтийских стран
Foto: Publicitātes attēli

С 10 по 20 декабря в Риге пройдет новый фестиваль красоты, моды и таланта "Miss & Mrs
Baltic States" ("Мисс и Миссис Балтии"). Это первое мероприятие такого формата, которое охватывает сразу все страны Балтии. К участию приглашаются замужние и незамужние девушки.

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В эти дни проходит набор участниц на кастинг.

Критерии отбора для Mrs Baltic States:

  • Замужем
  • От 20 до 45 лет
  • Гражданство Литвы, Латвии или Эстонии


Критерии отбора для Miss Baltic States:

  • Не замужем
  • Без детей
  • От 18 до 30 лет
  • Гражданство Литвы, Латвии или Эстонии


Организаторы фестиваля обещают новый формат, непохожий на другие фестивали или конкурсы красоты. У каждой участницы будет возможность побороться за главную корону и титул фестиваля, реализовать свой творческий потенциал, получить профессиональный рост в сфере красоты, модельного бизнеса или личного бренда.

Одним из главных призов станет участие в одном из международных конкурсов красоты.

Регистрация на фестиваль и подробная информация о мероприятии доступна на
официальном сайте "Miss & Mrs Baltic States".

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