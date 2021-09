В Риге выступит американская рок-группа Eagles Of Death Metal

7 апреля 2022 года американская рок-группа Eagles Of Death Metal впервые выступит в концертном зале Palladium в рамках тура The 24th Anniversary Tour. В качестве специальных гостей на концерте также выступит группа Bones UK.

Eagles Of Death Metal — американская рок-группа, образованная Джошем Хомме и его школьным приятелем Джесси Хьюзом в 1998 году. Несмотря на название, Eagles Of Death Metal не играют хэви-метал. В репертуаре группы песни разных стилей — от гаражного рока и альтернативного рока до элементов блюз-рока, панк-рока и глэм-рока. Барабанщик группы Джош Хомме также известен как один из основателей группы Queens of the Stone Age и участник супергруппы Them Crooked Vultures.

С момента основания группы Eagles Of Death Metal выпустили четыре студийных альбома, гастролировали с The Distillers, The Strokes, Guns N'Roses, Placebo и создали бесчисленное количество каверов на песни артистов разных жанров: AC/DC, Дэвида Боуи, Kiss, Pixies, The Ramones, Джорджа Майкла, Кэта Стивенса и других.

Дебютный альбом группы Peace Love Death Metal вышел в марте 2004 года. Он привлек много внимания американских телевизионных рекламодателей, а песни из альбомов группы использовались в рекламе такими крупными компаниями, как Nissan Motors, Wendy's и Microsoft. Второй альбом группы вышел осенью 2005 года, а третий — Heart On появился в 2008 году. Четвертый студийный альбом Zipper Down был выпущен после семилетнего перерыва и был воспринят музыкальными критиками как развлекательный рок-н-ролл.

На разогреве в Риге выступит Bones UK — рок-группа из Лондона, номинированная на премию Grammy. Их дебютный альбом вышел совсем недавно и сразу получил высокую оценку.

Билеты на концерт будут доступны в Biļešu Serviss с 1 октября.