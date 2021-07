В Риге выступит культовое трио The Tiger Lillies

31 июля на городском фестивале без дистанции "Может! Быть!" (Var! Būt!) выступит культовая британская группа The Tiger Lillies.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

The Tiger Lillies — это яркое музыкальное объединение, созданное певцом Мартином Жаком более 30 лет назад. Группа разработала свой уникальный стиль, смешав воедино стиль кабаре первой половины XX века с панк-стилистикой. В Ригу группа привезет свою новую программу, посвященную пандемии Covid-19.

Британскую группу пандемия не остановила и, несмотря на долгую паузу в концертном графике, музыканты активно работали в студии. Они записали четыре новых альбома, два из которых посвящены пандемии.

Рига станет одним из первых городов, где The Tiger Lillies исполнят посвященную пандемии концертную программу перед зрителями.

Foto: Daniela Matejschek

Фестиваль пройдет 30 и 31 июля в культурном пространстве Hanzas perons и на террасе Vasaras perons. Среди гостей мероприятия - эстонская инди-рок группа Ewert and The Two Dragons, немецкий пианист-минималист Никлас Пашбург и латвийские музыканты.

Выступления на фестивале пройдут на трех сценах. Полная программа будет объявлена позже, но уже известно, что к иностранным гостям присоединятся поп-рок группа Carnival Youth, джаз-бэнд Very Cool People, хип-хоп исполнитель Ozols, певица Линда Лин с группой и исполнительница электронной музыки Sign Libra.

Вход на фестиваль с 16.00. Присутствовать на концертах фестиваля смогут только обладатели действующих сертификатов Covid-19. Билеты можно купить в кассах Biļešu Serviss.