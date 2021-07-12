В Риге выступит культовое трио The Tiger Lillies
Foto: Andrey Kezzyn

31 июля на городском фестивале без дистанции "Может! Быть!" (Var! Būt!) выступит культовая британская группа The Tiger Lillies.

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The Tiger Lillies — это яркое музыкальное объединение, созданное певцом Мартином Жаком более 30 лет назад. Группа разработала свой уникальный стиль, смешав воедино стиль кабаре первой половины XX века с панк-стилистикой. В Ригу группа привезет свою новую программу, посвященную пандемии Covid-19.

Британскую группу пандемия не остановила и, несмотря на долгую паузу в концертном графике, музыканты активно работали в студии. Они записали четыре новых альбома, два из которых посвящены пандемии.

Рига станет одним из первых городов, где The Tiger Lillies исполнят посвященную пандемии концертную программу перед зрителями.

В Риге выступит культовое трио The Tiger Lillies
Foto: Daniela Matejschek

Фестиваль пройдет 30 и 31 июля в культурном пространстве Hanzas perons и на террасе Vasaras perons. Среди гостей мероприятия - эстонская инди-рок группа Ewert and The Two Dragons, немецкий пианист-минималист Никлас Пашбург и латвийские музыканты.

Выступления на фестивале пройдут на трех сценах. Полная программа будет объявлена позже, но уже известно, что к иностранным гостям присоединятся поп-рок группа Carnival Youth, джаз-бэнд Very Cool People, хип-хоп исполнитель Ozols, певица Линда Лин с группой и исполнительница электронной музыки Sign Libra.

Вход на фестиваль с 16.00. Присутствовать на концертах фестиваля смогут только обладатели действующих сертификатов Covid-19. Билеты можно купить в кассах Biļešu Serviss.

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