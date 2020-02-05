Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

12 февраля в Рижском Доме конгрессов состоится концерт "20 лет в музыке" грузинской певицы Нино Катамадзе.

Нино представлять нашей публике не надо – диву этноджаза в Латвии знают, ценят и любят. Ее теплый голос не спутаешь ни с чьим другим, да и стиль у Нино особенный: джаз и блюз, темпераментный фанк и изобретательный фьюжн она густо замешивает на первородной, корневой, фольклорной основе.

Нино Катамадзе рекомендуют не понимать, а "принимать, причем в больших дозах, в качестве профилактики от одиночества, панацеи от стрессов, микстуры от агрессии и инъекций от скептицизма".

Ее удивительное творчество не имеет аналогов: здесь есть место и для джаза, и для рока, и для поп-музыки, и для психоделии, и для свободной импровизации. Песни, написанные на грузинском, а зачастую и вовсе на "птичьем" языке по своей сути космополитичны: то, что делает Нино Катамадзе ближе всего к "корневой" музыке, где на первом месте - прежде всего эмоции и чувства. В свои выступления Нино неизменно втягивает зрителя, как необходимый ингредиент. "Без вас музыка не получится", - говорит она, обращаясь к публике.

Билеты можно приобрести в кассах Biļešu serviss.

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