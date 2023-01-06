В Риге выступит новая звезда классической сцены, пианист Ян Лисецкий

4 марта на сцене Национального театра с большим сольным концертом выступит новая суперзвезда классической сцены, пианист Ян Лисецкий.

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Ян Лисецкий - канадский пианист с польскими корнями. Начав выступать в возрасте 5 лет, пианист уже в 15 лет подписал эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon.

Несмотря на эту молодость, его уже успели сравнить с великими Маурицио Поллини, Артуро Бенедетти Микеланджели и Кристианом Цимерманом. И его даже называют Моцартом нашего времени.

Лисецкий отвергает ярлыки "гений" или "вундеркинд", признавая, что такие классификации ложатся тяжелым бременем на молодого артиста. И такое давление, безусловно, "нехорошо для ребенка". Его подход к музыке — это сочетание самоотверженности, мастерства, энтузиазма и реалистичного взгляда на карьеру музыканта.

Может показаться, что Моцарт и Шопен являются чем-то вроде навязчивой идеи для молодого пианиста, охватывая относительно большую область его интересов, Лисецкий настаивает, что его интересы разнообразны, и он тянется к разным композиторам. Именно сравнение с молодым Моцартом или Шопеном сформулировало в сознании публики ассоциацию, что он объединяет этих мастеров для современного фортепиано. Что касается его подхода к стилю, Лисецкий говорит, что его цель всегда состоит в том, чтобы исполнять музыку так, чтобы подчеркнуть красоту и яркость оригинальной композиции, а не привносить какие-то особые причуды или эффекты, которые придали бы ему узнаваемый стиль. Таким образом он продемонстрировал, что способен воспроизвести оригинальную композицию очень близко к тому, как она была задумана.

Сегодня Яну Лисецкому немного за 20, и он дает больше 100 концертов ежегодно, выступая в самых престижных концертных залах мира, и тесно сотрудничает с такими величайшими дирижерами современности как Антонио Паппано, Янник Незе-Сеген, Даниэль Хардинг, Кент Нагано и многими другими.

Билеты доступны в кассах сети Biļešu paradīze.