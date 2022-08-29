В Риге выступит одна из самобытнейших российских групп Shortparis

9 сентября на променаде квартала VEF с большим концертом выступит популярная российская группа Shortparis. Коллектив из Санкт-Петербурга во главе с харизматичным фронтменом Николаем Комягиным ощущает себя в оппозиции к современной музыкальной сцене и всегда предлагает поиск самобытных музыкальных и художественных решений.

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Shortparis – проект нетипичный, и музыканты не спешат рассказывать об истории создания группы, которая образовалась 10 лет назад. Поэтому информации, касающейся фактов о коллективе, не так уж много. Фронтмен группы, музыкант и искусствовед Николай Комягин, никогда не скрывал свою антивоенную позицию. Так 26 февраля этого года он был задержан в Петербурге во время участия в несогласованном антивоенном митинге, и позже был оштрафован.

Shortparis трудно однозначно определить как только музыкальную группу – в их творчестве музыка прочно связана со способом подачи, будь то клип или концертное выступление. Хотя самим участникам не нравится, когда их называют театральным проектом, зато они охотно соглашаются с термином шаманство. Происходящее на сцене при выступлениях Shortparis действительно напоминает многосоставный ритуал из жестов, действий, пространства. Однако главную роль в происходящем играют все-таки музыка и ритм.

Коллектив прославился своими ритуальными выступлениями и темной, электронной музыкой, в которой "иррациональные, судорожные танцевальные ритмы" сливаются с "пост-панком, экспериментальным шумом и акустическим шансоном", образуя единственную в своем роде музыкальную эстетику.

Shortparis в Риге будет выступать в рамках своего европейского тура и на концерте презентует свой новый альбом "Яблонный сад". Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.