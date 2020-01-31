21 и 22 февраля объединение Riga Stand Up приглашает на выступление российского комика Александра Долгополова в Apollo Kino.

Александр Долгополов – резидент московского Stand-Up Club#1. Именно он добавляет сумасшедшинку в YouTube-шоу "Порараз Бирацца", где Александра прозвали "зашкварным украинцем" и "главным фриком" программы. По версии издания MAXIM входит в десятку лучших российских стендап-комиков.

Недавно его имя стало известно очень широкой публике, а не только поклонникам жанра стендап - артисту пришлось покинуть Россию из-за поступивших в полицию жалоб на нарушение закона об оскорблении чувств верующих. По словам комика, этот закон репрессивный и надежды на справедливое расследование у него нет. "В таких делах совершенно невозможно предугадать дальнейшее их развитие… У нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело. До прояснения обстоятельств этой ситуации Александр принял решение временно уехать", — пояснил адвокат Долгополова.

Александр выступит в Риге впервые. Долгополов представит сцене свою новую программу. Его юмор отличается очень смелыми темами и резкими высказываниями.

Билеты на концерты уже в продаже на www.bilesuserviss.lv.