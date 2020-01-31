Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

21 и 22 февраля объединение Riga Stand Up приглашает на выступление российского комика Александра Долгополова в Apollo Kino.

Александр Долгополов – резидент московского Stand-Up Club#1. Именно он добавляет сумасшедшинку в YouTube-шоу "Порараз Бирацца", где Александра прозвали "зашкварным украинцем" и "главным фриком" программы. По версии издания MAXIM входит в десятку лучших российских стендап-комиков.

Недавно его имя стало известно очень широкой публике, а не только поклонникам жанра стендап - артисту пришлось покинуть Россию из-за поступивших в полицию жалоб на нарушение закона об оскорблении чувств верующих. По словам комика, этот закон репрессивный и надежды на справедливое расследование у него нет. "В таких делах совершенно невозможно предугадать дальнейшее их развитие… У нас в России проверка очень быстро может превратиться в уголовное дело. До прояснения обстоятельств этой ситуации Александр принял решение временно уехать", — пояснил адвокат Долгополова.

Александр выступит в Риге впервые. Долгополов представит сцене свою новую программу. Его юмор отличается очень смелыми темами и резкими высказываниями.

Билеты на концерты уже в продаже на www.bilesuserviss.lv.

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
MADAMA BUTTERFLY Смотреть

МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
NABUKO Смотреть

НАБУККО
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
KARMENA Смотреть

КАРМЕН
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form