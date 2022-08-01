В Риге выступит популярный телеведущий и "знаток" Борис Бурда

13 августа в зале гостиницы Radisson Blu Daugava Hotel выступит украинский писатель и телеведущий Борис Бурда. Выступление пройдет в рамках мероприятия "Встреча с интересным человеком".

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72-летний Бориc Бурда был игроком знаменитой одесской команды "трубочистов" конца 60-х – начала 70-х. Стал чемпионом СССР по КВН, а также получил золотую медаль победителя сезона чемпионов КВН. Бурда обладатель трех "Хрустальных сов" телевизионного шоу "Что? Где? Когда", "Бриллиантовой совы", "Хрустальной совы имени В.Я.Ворошилова" - за вклад в развитие интеллектуальных игр. Был неоднократным победителем телевикторины "Своя игра". В 1995 году он выиграл 5 игр подряд, за что получил в качестве приза автомобиль. На настоящий момент у него в свет вышло 14 книг общим тиражом более 100 тысяч экземпляров.

В программе рижского мероприятия будет несколько тематических блоков, много любопытных фактов, познавательной информации и ответы на вопросы участников. Борис Бурда покажет несколько простых и доступных интеллектуальных игр. Поскольку Борис является автором и ведущим более 350 выпусков кулинарных телепрограмм, на мероприятии он приготовит что-то из своих фирменных блюд.

Начало встречи в 12:00. Продолжительность мероприятия - 3,5 часа. Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.