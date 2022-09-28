В Риге выступит "реинкарнация" Фредди Меркьюри - канадский певец Марк Мартел

23 октября в Риге на сцене Atta Centre пройдет музыкальное шоу Queen Show с канадским певцом Марком Мартелом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В прессе отмечают, что он действительно не только поет как Фредди, улавливая его манеру поведения и вокальные интонации, но и внешне похож на солиста Queen. Некоторые критики называют Мартела "реинкарнацией" Меркьюри. Часть музыкального материала в фильме "Богемская рапсодия" исполнил именно он.

"Он отправил видео Брайану Мэю и Роджеру Тейлору, и он поет в точности как Фредди Меркьюри, - рассказывал продюсер ленты Грэм Кинг. - Мы знали, что у нас есть человек, которого мы можем привлечь для записи вокала, с которым у Рами не получилось, и в тех случаях, когда записей Фредди не сохранилось. Мы два с половиной месяца работали в студии с Марком и Рами, записывая фрагменты вокала, которые нам необходимы для фильма. Трудно найти человека, который может петь как Фредди Меркьюри, и я не уверен, что фильм состоялся бы, если бы с нами не было Марка".

После выхода фильма "Богемская рапсодия" в 2018 году в мире вырос интерес к группе Queen. Жизнь Мартела с тех пор тоже кардинально изменилась.

Гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор подтвердили схожесть Мартела с Фредди в голосе, а также в его харизматичной сценической манере. Именно они выбрали Мартела солистом официального трибьют-проекта The Queen Extravaganza.

Рижский концерт пройдет в рамках мирового тура Queen Show. Билеты доступны в кассах сети Biļešu Serviss.