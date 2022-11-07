В Риге выступит виртуозная пианистка Полина Осетинская

20 ноября в Большой гильдии с концертом "Музыка барокко в авторском кинематографе" выступит одна из наиболее выдающихся пианисток XXI века - Полина Осетинская.

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Шедевры Баха, Генделя, Перселла и Рамо из фильмов культовых режиссеров можно будет услышать в образцовом исполнении Полины.

Осетинская впечатляет не только вдохновенной исполнительской игрой, но и виртуозной техникой. В ее интерпретации даже самые известные и часто исполняемые фортепианные шедевры приобретают новые звуковые и смысловые оттенки. Огромный талант и безупречное чувство меры, характерные для этой пианистки, гарантируют ей любовь меломанов всего мира.

"Ее тон глубокий и богатый, ее артикуляция безупречна, а чувство пульса музыки, которую она играет, так же естественно, как дыхание — этому нельзя научить", - пишет про нее издание Klassisk musikk.

Грандиозный успех к ней пришел в еще детстве. Будучи вундеркиндом, свой первый сольный концерт в Вильнюсской консерватории она дала уже в 6 лет, а спустя несколько лет впервые выступила и в Риге. С легкостью и азартом пианистка завоевала народную любовь и международную известность, избавившись от ярлыка ребенка-вундеркинда и став одной из самых ярких пианисток современности.

Сегодня Полина Осетинская – желанный гость всех ведущих концертных залов мира. Ее приглашают выдающие дирижеры, ее с восторгом принимают на знаменитых фестивалях Европы и США. Так, в июле 2019-го она с успехом дебютировала на знаменитом Зальцбургском фестивале.

В ее концертных программах, как и в ее облике, нет ничего случайного. Очередным доказательством станет большой сольный концерт "Музыка барокко в авторском кинематографе". Полина Осетинская исполнит музыкальные шедевры европейских классиков барочной музыки, чьи произведения стали важной частью культовых работ лучших режиссеров XX века. Андрей Тарковский, Фрэнсис Форд Коппола, Ларс фон Триер, Ингмар Бергман и Питер Гринуэй использовали эту музыку в своих знаменитых картинах - "Солярис", "Крестный отец", "Рассекая волны", "Осенняя соната", "Контракт рисовальщика". Великая музыка стала важнейшим средством драматургии и перестала восприниматься кинозрителями просто фоном.

Билеты доступны в кассах сети Biļešu Paradīze.