В Риге выступит волшебник батутов из Финляндии с футуристическим шоу

5 и 6 апреля во Дворце культуры VEF можно будет увидеть одно из популярнейших представлений на европейских цирковых фестивалях – "O'DD" от объединения Race Horse Company. Это постановка в стиле научной фантастики, которая "ломает" гравитацию.

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Создатель представления и цирковой артист Раули Далберг, прозванный волшебником батутов, работал над созданием "O'DD" 10 лет. В постановке он развивал близкую и важную для себя тему – будущее человека и цивилизации. Представление отличается мощной, непривычной сценографией, созданной из батутов, пружинящих поверхностей, гимнастических мячей, оберточной пленки и другого реквизита, а объекты движутся словно по другим физическим законам.

"Темы этого представления – человечность, развитие и будущее человечества – перекликаются с последними событиями на нашей планете – пандемией, войной и другими испытаниями, через которые сейчас проходит наша цивилизация. Раули Далберг предлагает очень светлый и оптимистичный взгляд на будущее нашей планеты, после просмотра действительно возвращается вера в человечество", – говорит креативный директор Рижского цирка Мартиньш Киберс.

Race Horse Company – цирковое объединение из Финляндии, основанное в 2008. Очень быстро Race Horse стали известны на международной арене и превратились в одну из наиболее востребованных трупп Финляндии. Для постановок объединения характерна акробатика высокого уровня, оригинальная эстетика и черный юмор.

Представление маркировано рейтингом 12+ и ориентировано главным образом на подростковую и взрослую аудиторию.

Во время ремонта исторического здания Рижский цирк продолжает свою работу на других культурных площадках Латвии. В этом сезоне запланированы еще несколько представлений и событий:

6 мая в резекненском концертном зале Gors планируется представление "Materia" жонглера и манипулятора объектами Andrea Salustri (Италия) – взгляд на мир танцующих и кружащихся объектов из пенопласта (6+);

30 и 31 мая в Рижском русском театре имени Михаила Чехова планируется показ представления "Ghost Light" уже завоевавшего популярность у рижского зрителя объединения Machine de Cirque (Канада) – основанная на историях о привидениях постановка про дружбу и взаимодействие людей (8+);

10 и 11 мая состоится международная конференция "Riga ICCE 2022", посвященная цирковому образованию. В конференции планируется обсудить темы, связанные не только с цирком, но и с концепциями сценического искусства более широкого масштаба – артистическое мышление в образовании, инклюзивный подход и владение телом в художественном понимании.

Билеты на представления можно приобрести здесь.