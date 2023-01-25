В Риге выступит всемирно известный арфист-виртуоз Александр Болдачев

5 марта в Малой Гильдии состоится концерт "Большая арфовая фантазия: от классики до рока" одного из самых известных арфистов мира, виртуоза, композитора

Александра Болдачева (Швейцария).

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За 25 лет яркой творческой жизни Александр Болдачев приобрел репутацию чуждого стереотипам музыканта. В его обширном репертуаре есть и произведения, написанные непосредственно для арфы, и более 200 аранжировок и переложений классической, популярной, киномузыки, а также собственные сочинения.

Он выступает с сольными концертами по всему миру - Европе, США, Канаде, Японии, Китае, Сингапуре, Гонконге, Индонезии. С успехом проходили его концерты в Карнеги-холле (Нью-Йорк), зале Гаво (Париж), Венской филармонии. В его профессиональной карьере успешные проекты с режиссером Кириллом Серебренниковым и актрисой Чулпан Хаматовой - в августе 2022 года на сцене театра Dailes прозвучала их совместная музыкально-поэтическая программа "Орфей". Концертную деятельность Александр начал в 5-летнем возрасте, тогда же сочинил свои первые композиторские опусы.

В концерте примет участие прима Латвийской Национальной оперы, сопрано Юлия Васильева. Зрители смогут услышать знаменитые оперные произведения под аккомпанемент арфы. В программе прозвучат произведения Россини, Шопена, Дебюсси, Таррега и многие другие. Юлия Васильева исполнит арии из опер Оффенбаха "Сказки Гофмана", Дворжака "Русалка" и Беллини "Норма".

В 2018 году Александр Болдачев написал и исполнил соло на электронной арфе на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, разделив сцену с Робби Уильямсом и Аидой Гарифуллиной, а также участвовал в фестивале Burning Man.

Мероприятие пройдет в рамках традиционных дней Михаила Казинка в Риге, организатор — Международный центр талантов.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Bilešu Serviss.