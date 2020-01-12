В Риге выступит звезда шоу "Что было дальше?" жёсткий комик Артур Чапарян
Foto: Publicitātes foto

7 марта, впервые в Прибалтике, пройдет сольный концерт звезды российского Stand Up – Артура Чапаряна. Одного из самых необычных и самобытных комиков России.

Артур - участник и продюсер шоу "22 комика" на ТНТ4, участник первого сезона Youtube-шоу "Что было дальше?", резидент "Stand Up на ТНТ", которого приглашал в эфир Первого канала "Вечерний Ургант".

Стиль шуток Артура Чапаряна - неповторим и легко узнаваем. Он не боится жёстко обсуждать отношения и без страха уходит далеко за рамки классического юмора. Его отличает особенная харизма и подача.

Артур впервые посетит Ригу со своей самой свежей и актуальной программой. На разогреве именитого гостя выступят лучшие резиденты Riga Stand Up со своим лучшим новым материалом.

Билеты и подробности — здесь.

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DELFI Showtime

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