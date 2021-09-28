В Риге выступят победители Евровидения Салвадор Собрал и Måneskin

В декабре этого года в Риге выступит победитель Евровидения Салвадор Собрал, а в марте следующего года итальянская группа Måneskin даст концерт в Arēna Rīga в рамках тура "Loud Kids On Tour '22".

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Сальвадор Собрал в Hanzas perons



12 декабря всемирно известный португальский певец Сальвадор Собрал выступит в культурном пространстве Hanzas perons. Его выступление состоится в рамках европейского турне третьего альбома "bpm", выпущенного в начале лета.

Сальвадор Собрал стал известен широкой публике во всем мире после конкурса "Евровидение" в 2017 году, когда песня Amar pelos dois, написанная его сестрой Луизой, выиграла голосование публики и жюри и установила рекорд по количеству баллов.

Музыка Сальвадора существует за пределами определенных стилей и предлагает глобальное видение современного мира. В альбом "bpm" вошли песни, написанные Сальвадором на португальском, испанском и английском языках.

Название нового альбома "bpm" — это аббревиатура "количество ударов в минуту" (англ. bpm — beats per minute). Это обозначение используется как в музыке для определения ритма, так и в медицине. Музыкант перенес операцию на сердце незадолго до победы на Евровидении, поэтому такое название нового альбома является для Сальвадора очень личным.

На концерте в Риге прозвучат самые популярные песни Собрала из его первых двух альбомов — "Excuse Me" и "Paris, Lisboa". Сальвадор поет на четырех языках: португальском, испанском, английском и французском.

Концерт состоится 12 декабря в культурном пространстве Hanzas perons. Билеты можно будет купить в кассах Biļešu paradīze с 30 сентября.

Måneskin в Arēna Rīga



14 марта победители Евровидения и ставшая мировым музыкальным феноменом итальянская группа Måneskin в рамках концертного тура "Loud Kids On Tour '22" выступят в Arēna Rīga.

Måneskin — первая итальянская группа, которая возглавила британский чарт синглов с двумя композициями, и вторая группа в истории Евровидения, песня которой попала в чарт США Billboard Global 200. Группа Måneskin была основана в 2016 году, хотя некоторые члены группы были знакомы еще в средней школе. Вокалист Дамиано, басистка Виктория, гитарист Томас и барабанщик Итан встретились и выбрали имя Måneskin или "лунный свет" на датском языке по предложению Виктории, которая наполовину датчанка. Их звучание характеризуется сочетанием разных музыкальных стилей: рок, рэп, регги, фанк и поп.

Свою музыкальную карьеру они начали, играя на улицах Рима, пока в 2017 году не подали заявление участвовать в 11 сезоне итальянского шоу X Factor. Получив сторое место на конкурсе, музыканты отправились в первый серьезный концертный тур, после чего выпустили свой дебютный сингл Chosen, который стал в Италии платиновым дважды. Новые синглы Morirò da Re и Torna a Casa вошли в первый альбом группы "Il Ballo Della Vita", который сразу после выхода занял первое место в iTunes и за 24 часа заработал 1 миллион прослушиваний.

В будущем году Måneskin отправляются в концертный тур "Loud Kids On Tour '22" по 16 городам Европы. Билеты на концерт в Риге будут доступны на сайте Biļešu serviss. Зарегистрированные пользователи Biļešu serviss могут купить билеты уже сегодня, а публичная продажа начинается с 30 сентября.