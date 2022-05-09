В среду, 11 мая 2022 года, в рижском Digital Aty House состоится премьера спектакля "Песнь песней" -- свидетельство более чем двухтысячелетней истории любви, которое на русском языке интерпретируют актеры Надин Боковикова и Евгений Леонов.

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В основе лежит одна из книг Ветхого Завета – Песнь песней, ряд любовных поэтических текстов, приписываемых Соломону. В спектакле использован синодальный перевод "Песни песней" (XIX век). Текст зачитывают друг другу главные герои Он и Она.

Режиссер Надин Боковикова с помощью задействованных в спектакле актеров, музыкантов, сценографии и хореографии раскрывает основную идею оригинального текста через темп жизни и повседневные ощущения современного человека.

В постановке принимают участие два музыканта: Алиса Климанская (флейта) и Наталия Григорович-Скарбиника (скрипка). Благодаря им во взаимодействии музыки с текстом вырисовывается эмоциональный мир главных героев.

В спектакле также участвует армянская певица Асмик Багоян – она исполняет шесть песен о любви, которые создают ощущение ритуала, символизируя духовное бракосочетание и подготовку к нему.

Постановка дополнена тематическими дигитальными проекциями.