С 30 мая по 1 июня в Риге пройдут гастроли знаменитого театра "Гешер". Они приурочены к 75-летию государства Израиль и вошли в программу договора о культурном сотрудничестве между нашими странами. На сцене театра "Дайлес" будут показаны спектакли "В туннеле" Ирада Рубинштейна и "Не смотри назад" Римаса Туминаса. Запланирована также программа творческих встреч и мастер-классов.

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"Гешер" прекрасно известен театралам всего мира, от Нью-Йорка до Пекина: основанный в 1991 году театр много и успешно гастролирует, ведет активную фестивальную жизнь и в полном соответствии со своим названием – "гешер" в переводе с иврита "мост" – знакомит одну страну за другой с театральным искусством Израиля.

Латвийская публика встречалась с "Гешером" трижды, в последний раз – в 2014 году, однако профессиональные и человеческие контакты между нашими театрами не прерывались никогда. Создатель и легендарный художественный руководитель "Гешера" Евгений Арье (1947-2022) поставил в РРТ трагикомедию "Якиш и Пупче" по пьесе классика израильской драматургии Ханоха Левина. Зрители со стажем не забыли и его "Дорогую Елену Сергеевну" в рижском ТЮЗе - блестящую работу 1982 года. Главный художник "Гешера" Михаил Краменко оформил в Риге шесть спектаклей: "Евгений Онегин" в Латвийском национальном театре оперы и балета, "Якиш и Пупче", "Канкун", "Случай в Виши", "Да здравствует королева, виват!", "Централ Парк Вест" в Рижском русском театре имени М.Чехова.

31 мая и 1 июня латвийская публика увидит театральную пастораль "Не смотри назад" по мотивам пьесы Жана Ануя "Эвридика". Римас Туминас занял в своем спектакле новых репатриантов Анатолия Белого, Михаила Уманца, Никиту Гольдмана-Коха и Никиту Найдёнова, а также ветеранов труппы артистов "Гешера" Исраэля (Сашу) Демидова, Лилиан Шели Рут, Лену Фрайфельд, и молодых актеров Нету Рот и Нира Кнаана. Традиционно театр играет на иврите, но для "Не смотри назад" сделано временное исключение из правил: : "Гешер" выпустил этот спектакль на русском языке, чтобы помочь адаптироваться коллегам, покинувшим Россию в знак несогласия с политикой государства. На гастролях в Риге "Не смотри назад" будет идти на русском языке с латышскими и английскими субтитрами.

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Символична связь этого жеста с сюжетом спектакля: Орфей спускается в подземный мир, чтобы спасти свою возлюбленную Эвридику, но в последний момент оглядывается назад и теряет ее навсегда. В современной версии Орфей — уличный музыкант, собирающий милостыню со своим неудачником-отцом на вокзале, а Эвридика — актриса, ожидающая поезда по пути на очередной спектакль. Между ними вспыхивает любовь, неизбежная, как смерть, и безжалостная, как жизнь. Разве не бывает любви без страданий? Нужно ли страдание для творчества? И стоит ли оглядываться назад?..

Начнутся же гастроли "Гешера" 30 мая спектаклем, вот уже пять сезонов собирающим аншлаги в Израиле. Это сатирическая хроника "В туннеле" – дерзкая, яркая и, к сожалению, не теряющая актуальности. В основу остроумной пьесы Рои Хена лежит сценарий оскароносного фильма Даниса Тановича "Ничья земля" (No Man's Land). В оригинале действующими лицами были боснийцы и сербы, в версии же "Гешера" героями становятся израильтяне и члены "Хамаса", волею судеб оказавшиеся вместе в прорытом со стороны Сектора Газы туннеле. Враги в мышеловке, они пытаются найти выход. Убить и погибнуть или все же спасти друг друга? Решение за зрителями: каждый из них перед началом представления отдаст свой голос за свет в конце туннеля… или его отсутствие.

Foto: Publicitātes foto

В спектакле Ирада Рубинштейна играют Идо Моссери, Мики Леон, Фирас Нассар, Александр Сендерович, Юваль Янай, Карин Серуя, Ори Янив, Пауло Э. Моура и Рони Эйнав. "В туннеле" идет на иврите и сопровождается латышскими и русскими субтитрами.

Гастроли проходят при поддержке Министерства Культуры Латвии и Посольства Израиля в Латвии . Организатор гастролей – продюсерская компания ART Forte. Билеты в городских кассах и сети bilesuparadize.lv.