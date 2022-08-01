В Ригу после "ковидной" паузы возвращается фестиваль электронной музыки Under Festival

13 августа в Ригу вернется фестиваль андерграундной электронной музыки UNDER Festival. Перенесенный из-за Covid-19 с 2020 года, в этом году он пройдет на территории Totaldobže по адресу ул. Вискалю, 36А.

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В фестивальной ночи примут участие более 40 диджеев и электронных лайв-исполнителей из Латвии. Они выступят на трех сценах, где с 16:00 до 9:00 следующего дня будут звучат техно, хаус, EBM, электроника, дип, минимал и музыка других электронных жанров. Две сцены расположатся в разных залах помещения бывшего военного училища, а одна – под открытым небом. На территории также будут работать точки стритфуда.

"Все эти ковидные ограничения и постоянно подвешенное состояние основательно нас вымотали, поэтому в нынешнем году на фестивальной ночи мы решили собрать самых активных и интересных на наш взгляд андерграундных латвийских артистов, — говорит основательница UNDER Festival Ксения Камиказа. — Я убеждена, что подборка исполнителей этого года удовлетворит разные вкусы рижских рейверов и гостей страны".

Свою музыку вживую исполнят артисты из разных городов Латвии: Igors Vorobjovs, Illegance, Kuzucuk, Miseralist, Multilux, Nikola Negorod, Puffin, Void Cells и другие. В огромном диджейском списке участников фестиваля как уже опытные, так и новые имена сцены, часть которых являются также музыкальными продюсерами.

Билеты на фестивальную ночь UNDER по цене от 15 евро доступны на сайте Resident Advisor. Билеты, купленные на фестиваль 2020-го года также дают возможность посетить UNDER Festival 2022.