В Ригу снова едет Казиник: начат прием заявок на конкурс "Восходящие звезды 2022"

Продюсерская компания "Международный центр талантов" и всемирно известный музыковед, педагог, музыкант и просветитель Михаил Казиник объявляют о начале приема заявок на участие в международном музыкальном конкурсе "Восходящие звезды 2022". Конкурс состоится в рамках традиционных "Дней Казиника", которые пройдут в Риге с 25 до 27 февраля. К участию приглашаются молодые талантливые солисты и группы со всего мира, в номинациях "Классическая музыка" и "Академический вокал".

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В этом году конкурс пройдет в 2 этапа: первый, отборочный тур пройдет в онлайн формате — участники должны прислать видео своих музыкальных выступлений и заполнить анкету на официальном сайте конкурса до 10 февраля. Список участников, прошедших в финал, будет опубликован 15 февраля. Второй этап пройдет в очном формате, в Реформаторской церкви.

Конкурс традиционно проходит в рамках фестиваля "Дни Казиника", который в этом году ознаменован праздничным событием – 70-летним юбилеем сооснователя и главного вдохновителя конкурса – маэстро Михаила Казиника.

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25 февраля в Реформаторской церкви пройдет концерт "От Цюриха до Парижа" с участием молодых виртуозов: скрипачки Илвы Эйгус (Швейцария), виолончелиста Максима Гризара (Франция), а также пианиста Станислава Соловьева (Россия).

26 февраля в Рижской церкви святого Павла пройдет лекция-концерт Михаила Казиника "Музыкальные антидепрессанты" с участием Станислава Соловьева (фортепиано), Ингуны Гринберги (орган) и Ивара Безпрозванова (виолончель).

Гала-концерт конкурса "Восходящие звезды" состоится 27 февраля в Малой Гильдии. Зрители увидят выступления победителей конкурса, а также новую музыкальную программу "Дороги любви" с участием членов жюри – оперной певицы, солистки ЛНО Юлии Васильевой и пианиста Станислава Соловьева.

"После печального двухлетнего перерыва наш радостный конкурс "Восходящие звезды" возвращается. Радостный он прежде всего потому, что за 12 лет своего существования конкурс, действительно, зажег немало звезд, раскрыл и запустил в мир немало подлинных талантов", — сказал Михаил Казиник.

Среди лауреатов прошлогодних конкурсов "Восходящие звезды" — скрипач Дайнис Медяник, приглашенный после победы на конкурс на Copenhagen Summer Festival, латвийское трио инструменталистов "Братья Гринберги" и гитарист Петерис Паулицанс - обладатели золотых медалей на Всемирном Чемпионате исполнительских видов искусств (Лос-Анджелес) и многие другие.

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Все конкурсанты "Восходящих звезд" получают уникальную возможность быть приглашенными к участию в престижных международных музыкальных конкурсах и мероприятиях: фестивале международного благотворительного фонда Владимира Спивакова "Москва встречает друзей", всемирном чемпионате исполнительских видов искусств в Голливуде (олимпиада Worldstars), а также выступить в Гала-концерте победителей конкурса и других мероприятиях Михаила Казиника за пределами Латвии.

В состав жюри конкурса "Восходящие звезды 2022" вошли именитые музыканты и педагоги со всего мира: профессор истории музыки и этномузыколог Латвийской музыкальной академии Борис Аврамец (Латвия); пианист, доцент кафедры камерного ансамбля СПГК им. Римского-Корсакова Станислав Соловьев (Россия); прима Латвийской национальной оперы, сопрано Юлия Васильева (Латвия); всемирно известный оперный певец, бас Mихаил Светлов (США) и другие. Председатель жюри – Михаил Казиник.

Дополнительная информация и подробнее об условиях участия на сайте конкурса и по телефону +371 28 491 488.

Билеты на концерты в рамках "Дней Казиника" в кассах Bilešu serviss.

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