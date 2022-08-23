В Рижской бирже открылась выставка "Невозможный групповой портрет. Выбор директора

С 20 августа художественный музей Рижская биржа приглашает посетить выставку "Невозможный групповой портрет. Выбор директора".

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В основе выставки – работа руководителя художественного музея Дайги Упениеце над книгой "Выбор директора" (Direktora izvēle/ Director’s Choice) по заказу лондонского издательства Scala Arts & Heritage Publishers. По замыслу, материалы по исследованию произведений искусства в книге будут преподнесены так, чтобы в них сохранилось собственное мнение, эмоции и ощущения, которые определяют конкретный выбор руководителя музея.

Пока издание находится в процессе подготовки, 30 художественных предметов из собрания музея были собраны для публичного показа в виде особой экспозиции, образуя между собой невозможное, на первый взгляд, сочетание, обусловленное видением через призму "Выбора директора".

На выставке представлено искусство Западной Европы периода XVI – начала XX века, включая Нидерланды, Бельгию, Францию, Германию, Австрию, Италию, Финляндию, Норвегию, а также отдельные примеры, обозначившие культурную связь Европы с Индией и Юго-Восточной Азией. В свою очередь, связь с Балтийским регионом раскрывается в истории создания коллекций.

Рассказы книги посвящены таким хорошо известным картинам, как "Голгофа" Питера Артсена (1508–1575), "Пейзаж в обрамлении гирлянды цветов" Даниэля Зегерса (1590–1661) и Лукаса ван Удена (1596–1672), "Адам и Ева" Бартоломеуса Спрангера (1546–1611), "Портрет Вильгельма II, принца Нассау-Оранского" Антониса ван Дейка (1599–1641), "Зимний пейзаж. Сандвик" Клода Моне (1840–1926), скульптурам – "Вакханка" Луиджи Бьенеме (1795–1878), "Смеющийся мальчик" Гаэтано Росси (1829–?), а также некоторым образцам декоративно-прикладного искусства, например, фарфору Севрской национальной мануфактуры 1920-х–1930-х годов.

В создании книг в серии "Выбор директора" ранее принимали участие директора Королевской художественной галереи Маурицхейс (Гаага), музея Гуггенхейма (Бильбао), Берлинской картинной галереи, Национального музея Польши (Варшава), коллекции Фрика (Нью-Йорк),

Музея цивилизаций Азии (Сингапур), коллекции Уоллеса (Лондон), Национального музея Грузии (Тбилиси), Музея декоративного искусства (Прага) и многих других музеев. К слову сказать, некоторые из изданных ранее книг также были преобразованы в выставки и видеорассказы.

Помимо выставки посетители могут осмотреть обновленную постоянную экспозицию искусства Европы, которую дополнили давно не выставлявшиеся картины из запасников музея, а также найти скульптуру Бьенеме "Вакханка", включенную в концепцию нового проекта.

Выставка проходит в художественном музее Рижская биржа (г. Рига, Домская площадь, 6) с 20 августа по 4 декабря 2022 года.