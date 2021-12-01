В Рижском русском театре пройдет премьера спектакля "Доктор Айболит" для детей от 4 лет

На Камерной сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова выпускают спектакль для самых маленьких театралов - "Доктор Айболит" в постановке Паулы Плявниеце. Добрый доктор поведет юных зрителей в увлекательное путешествие в Африку. Премьера - 4 декабря.

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В Вильнюсе есть памятник доктору Айболиту – врачу Цемаху Шабаду, который действительно лечил не только людей, но и животных. Именно о нем думал Корней Чуковский, когда сочинял свою сказку "Айболит", ставшую основой для этой постановки. Творческая команда спектакля предлагает зрителям с 4 лет совершить увлекательное путешествие в Африку, чтобы вместе помочь заболевшим животным.

В спектакле речь пойдет о животных, которым нездоровится: у малюток бегемотиков болят животики, у акулят – зубки, к страусам прицепились вирусы… В общем, списку напастей нет конца. В далекой-далекой Африке животных лечить некому, поэтому кто–то должен отправиться туда, чтобы помочь больным. Кто же пустится в долгий путь через горы и моря, чтобы вылечить пострадавших? На спине кита или на орлиных крыльях, но доктор должен добраться до пункта назначения, чтобы все животные поправились и могли снова радоваться и выполнять свои звериные, птичьи и рыбьи обязанности.

"Работая над этой постановкой спектакля, мы хотели приблизиться к маленьким зрителям, попытавшись рассказать известную всем поколениям историю на понятном детям языке, и в качестве основного принципа создания спектакля выбрали игру как процесс, - поясняет режиссер Паула Плявниеце.- Игру, которая не только важна для стимуляции воображения, формирования эмпатии и общего развития, но и игру как время, проведенное с кем-то. Дети вместе с тремя молодыми врачами-резидентами смогут отправиться в увлекательное путешествие – в компании еще одного спутника. А после спектакля они смогут устраивать такие же или похожие путешествия у себя дома, вместе с родителями и друзьями".

"Последняя постановка, ориентированная специально на детскую аудиторию, была создана в нашем театре чуть более двух лет назад, в сентябре 2019 года, и после той премьеры прошло не так много времени до момента, когда нас всех затронула пандемия, во время которой предлагать культурный продукт детям, в том числе совсем маленьким, было непросто, и самих предложений было не так уж много, - признается директор театра Дана Бйорк. - Несомненно, один из приоритетов Театра Чехова - формирование первого театрального опыта и возможности его обогащения для детей, наших будущих зрителей.

Работа с детской аудиторией – не только замечательный профессиональный опыт для актеров, которые в основном выступают для взрослых, но и обязанность каждого латвийского театра, который заботится об увеличении зрительской аудитории. Я рада, что режиссер Паула Плявниеце согласилась поставить этот спектакль, рассчитанный, к тому же на очень юных зрителей, потому что у нас никогда не было постановок для детей с четырех лет".

Сценографию и костюмы придумала Синтия Екабсоне, световое оформление – Никс Ципрусс, консультантом по музыке стал Владимир Тузов, а консультантом по движению – Артур Скутельский. В Африку вместе с детьми отправятся артисты Наталья Смирнова, Никита Осипов и Иван Стрельцов.

Билеты на декабрьские спектакли и объявленные дополнительные были распроданы с рекордной скоростью, но билеты на январские показы еще можно купить.

Дополнительная информация: www.mct.lv.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе театра, кассах Biļesu Serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv.

NB! Просим принять во внимание, что для посещения спектакля лицам с 12 лет при входе в театр необходимо предъявить действительный сертификат Covid–19, подтверждающий полный курс вакцинации или факт перенесенного за последние 6 месяцев заболевания. Билет на детский спектакль должен быть и у ребенка, и у сопровождающего его в зрительном зале взрослого. Персонализированное место выделяется каждому зрителю, поэтому все посетители должны предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID–карта; для детей без паспорта или записи в паспорте сопровождающего взрослого – свидетельство о рождении). Подробнее об актуальных правилах и принятых в государстве мерах по ограничению распространения Covid–19 в контексте массовых мероприятий: https://covid19.gov.lv/aktualites/no-15-novembra-atsaksies-kulturas-pasakumu-norise-un-kulturvietu-darbiba-epidemiologiski.