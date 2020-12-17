В сентябре будущего года в Риге выступит Tricky

22 сентября в рижском концертном зале Palladium выступит британская легенда трип-хопа Tricky.

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Исполнитель приедет в Латвию в рамках тура в поддержку своего альбома Fall to Pieces.

Мировую известность музыкант завоевал в начале 90-х годов прошлого века в составе группы Massive Attack, однако позднее покинул коллектив ради сольной карьеры. За эти годы Tricky выпустил 14 сольных альбомов и сотрудничал с множеством известных музыкантов - от Бьорк до PJ Harvey.

В своем творчестве Tricky использует разные жанры и культуры, удивляя оригинальными идеями как критиков, так и меломанов.

В Латвии Tricky впервые выступал в 2014 году, став одним из хедлайнеров фестиваля Positivus. В 2016 году он также давал концерт в Palladium.

Билеты на сентябрьский концерт можно приобрести с 18 декабря в сети Biļešu Serviss.