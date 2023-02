В Сигулде пройдет сольный концерт группы Hurts под открытым небом

26 июля с единственным концертом в странах Балтии в Сигулде выступит манчестерская группа Hurts. Это будет первый сольный концерт группы под открытым небом в нашем регионе.

Ожидается, что на концерте британский дуэт Hurts исполнит как композиции с последнего альбома Faith, так и ранние хиты – Wonderful Life, Better Than Love, Stay, Sunday, Blood, Tears & Gold, Illuminated, Miracle, Somebody To Die For и другие.

В интервью NME солист группы Тео Хатчкрафт рассказывает о новом альбоме: "Мы хотели вернуться к сути того, что мы делаем и кем мы являемся. Мы должны были влюбиться в тот тип музыки, который мы изначально намеревались создать. Нас всегда привлекали мрачные элементы поп-музыки".

Дуэт Hurts был основан в 2009 году в Манчестере вокалистом Тео Хатчкрафтом и мульти-инструменталистом Адамом Андерсоном. Визитной карточкой группы стали элегантные наряды, мелодии, более подходящие 1980-м годам, нежели современности, и мрачные тексты.

Известность к Hurts пришла сразу после выпуска дебютного альбома Happiness в 2010 году, который получил золотой статус в Великобритании и Австрии.

Билеты в продаже в кассах сети Bilešu Serviss.