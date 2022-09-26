В следующем году в Риге выступит Робби Уильямс

9 марта в Arēna Rīga в рамках юбилейного тура выступит британская поп-звезда Робби Уильямс. Новая концертная программа "XXV" состоит из самых главных хитов артиста, отмечающего 25-летие своей сольной карьеры.

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Новый альбом "XXV", куда вошли самые известные песни Уильямса в новом звучании, уже достиг первого места в чартах, опередив даже Элвиса Пресли. Как отмечают организаторы рижского концерта - компания FBI - Робби Уильямс является одним из самых коммерчески успешных сольных артистов Великобритании. 85 миллионов проданных в мире копий альбомов, 14 из них занимали первые строчки чартов в Великобритании, 14 синглов на вершинах чартов, рекорд по продаже билетов - 1,6 млн за один день (19 ноября 2005 года), 18 наград премии Brit Awards.

Foto: Vida Press

Мировой тур стартует в октябре этого года и в марте Уильямс доберется до Риги. "Это часть моей жизни, - говорит артист, - и в ближайшее время расставаться с музыкой я не планирую. Я люблю свою работу и данные мне возможности. Я по-прежнему очень амбициозен".

Билеты на концерт поступят в продажу в сети Biļešu serviss 30 сентября в 11 часов. Члены клуба FBI Positivus смогут купить их с 11 часов 29 сентября, используя код, который получат в почтовой рассылке.