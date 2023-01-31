10 февраля в Вецриге откроется ночной клуб Pandemonium. Владелец заведения - музыкант Мик Галвановскис, которому принадлежат также The Sinners Bar, The Sinners Club и Thirsty.

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В разговоре с агентством LETA Галвановскис заявил, что для него это стало уже своего рода традицией - открывать новое заведение ежегодно. При этом в первом своем баре поначалу он сам мыл посуду. "У меня был бармен и охранник, так мы и работали. Еще я мог позволить себе купить краску для стен", — сказал Галвановскис.

The Sinners Club был открыт в 2019-м году, The Sinners Bar - в 2020-м, году, Thirsty - в 2021-м году. Все успешно работают, и Галвановскис считает, что секрет в их близком расположении друг от друга и разном развлекательном контенте - это позволяет привлекать максимально широкий круг посетителей с разными предпочтениями.

"У меня нет ни малейшего представления, открою ли я еще одно новое заведение в этом году, но кто знает", — добавил Галвановскис. По его словам, в прошлом году оборот его компаний превысил 900 тысяч евро.

Название клуба взято из поэмы Джона Мильтона "Потерянный рай", где Пандемониум является столицей ада и средоточием всего греховного.