В Старой Риге снова зазвучит джаз. Малая гильдия открывает летний сезон бесплатных концертов
Foto: Ernests Dinka

2 июня Малая гильдия открывает уже 16 сезон летних джазовых концертов под открытым небом.

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Продолжая традицию, шестнадцатый год подряд Малая гильдия дарит бесплатные джазовые концерты по четвергам, которые пройдут со 2 июня по 25 августа. Этим летом в Старой Риге выступят биг-бэнд City Jazz Riga под руководством Карлиса Ванагса и Дависа Юркаса, Jam Orchestra, а также Трио Ринальда Максимова.

2, 9, 16 и 30 июня в саду Малой гильдии можно услышать музыкантов трех коллективов — City Jazz Youth Band, City Jazz Late Nighty Band и City Jazz Big Band из City Jazz Riga Big Band School. Школа уже несколько лет участвует в цикле концертов "Джаз в Старой Риге". Руководитель и педагог школы, джазовый саксофонист и композитор Карлис Ванагс подчеркивает, что "одним из условий обучения джазовой музыке является регулярное исполнение и концертная практика для совершенствования не только игры в ансамбле, но и искусства импровизации, поэтому особенно важно дать школьникам возможность выступать перед публикой".

В июньских концертных программах прозвучат произведения всемирно известных композиторов, а также аранжировки Карлиса Ванагса.

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