В старом здании Рижского цирка пройдут последние представления, потом - реконструкция

На этой неделе в историческом здании цирка пройдут последние цирковые представления перед началом реконструкции здания: 2, 3 и 4 сентября в 19.00 на арене выступит цирковое объединение Kaaos Kaamos (Швеция) с постановкой "Babel, Glöm" или "Забудь о Вавилоне!". А занятия цирковой школы перебираются в Задвинье.

Постановка шведского объединения Kaaos Kaamos - "Babel, Glöm" или "Забудь о Вавилоне!" - современная история древнего Вавилона, рассказанная на языке акробатики. Она повествует о взаимопонимании в сумятице языковых и культурных различий – на сцене впечатляющие пирамиды из людей, грандиозные сальто и шесть цирковых артистов, которые с легкостью превращаются в лестницы, трамплины и другие предметы реквизита. Вход на мероприятие – через исторические двери, со стороны улицы Меркеля.

Занятия Рижской цирковой школы в новом учебном сезоне будут проходить в Пардаугаве – во временных помещениях Рижского цирка на улице Зеллю, 25 – в помещениях бывшего факультета физики и математики Латвийского университета.

Некоторые мероприятия в здании Рижского цирка будут проходить вплоть до начала строительных работ. Например, в начале осени там состоятся отдельные мероприятия культурного форума Baltā nakts, в сентябе и октябре будет шанс принять участие в представлении-экскурсии "Чудеснутые"...

Весь сентябрь в здании будет работать лавка цирковых товаров "Цирковая гостиная", где можно записаться и на бесплатные экскурсии по Рижскому цирку.

О ходе проекта реконструкции здания рассказала Лиене Перконе, директор Рижского цирка (на фото - слева): "На данный момент ведутся предварительные работы, необходимые для начала реконструкции – объявлен конкурс на работы по стройнадзору, ожидаются заявки претендентов. В сентябре будет объявлен конкурс на проведение собственно строительных работ. Но реконструкция здания цирка вовсе не означает закрытие Рижского цирка. Мы временно переселяемся в другие помещения, где будем активно продолжать работу, чтобы в 2023 году, после завершения проекта реконструкции, обновленный цирк с новыми силами мог вернуться в свое историческое помещение, которое будет технически соответствовать современным потребностям".

Временные помещения, а позже – и реновированная арена Рижского цирка, позволят расширить предложение школы Рижского цирка – уже в этом году, помимо любительских групп, начинается лицензированная трехэтапная образовательная программа, а также расширяется предложение занятий для взрослых, в которое теперь войдут упражнения на растяжку, воздушная акробатка, стойка на руках и жонглирование. Это первые шаги в создании местной инфраструктуры циркового образования. Кроме того, начиная с октября будут предлагаться оборудованные должным образом помещения для повседневных тренировок профессионалов цирка.

Расположившись во временных помещениях, Рижский цирк будет по-прежнему приглашать в Латвию иностранных артистов с гастролями и показывать их на разных культурных площадках Риги. Уже сейчас известно, что в программе Ночи европейского цирка – 13 и 14 ноября – Рижский цирк представит сольную постановку "Static" ("Статичный") художника Monki (Нидерланды) - ностальгическое путешествие в детство для поколения тридцатилетних. В период между Рождеством и Новым годом в Риге можно будет посмотреть представление жонглеров французского объединения Ea Eo "How to Welcome the Aliens" ("Как встретить инопланетян").

Продолжит работу и Программа резиденций Рижского цирка – в ноябре во временных помещениях Рижского цирка можно посмотреть незавершенные работы зарубежных артистов, начатые ими в Риге.

После всех перестроек Рижский цирк будет выглядеть так.

Рижский цирк – многофункциональный центр искусства, который целенаправленно работает над представлением значительных актуальных цирковых постановок широкой публике, а в долгосрочной перспективе – способствует развитию и узнаваемости цирка как в местном, так и в международном масштабе. Как уже сообщалось ранее, планируется, что осенью 2020 года начнется реконструкция для улучшения энергоэффективности здания. Проект разработан архитектурным бюро NRJA.

Актуальная информация о мероприятиях Рижского цирка – на сайте cirks.lv.