В субботу, 7 марта, в "Арена Рига" состоится сольный концерт Димаша Кудайбергенова, который является ярким представителем нового поколения артистов. Певец выступит в столице Латвии с шоу Arnau (в переводе с казахского — "посвящение"), которое с успехом прошло в декабре 2019 года в Нью-Йорке на арене Barclay Centre.

Творчество Димаша не требует постоянной ротации на радио и телевидении, потому что новые песни и клипы распространяют сами поклонники артиста, рассредоточенные по всему миру. Только в Instagram у Димаша более 3 миллионов подписчиков.

В одной из недавних бесед с журналистами казахский музыкант сказал, что ему "хочется гастролировать, давать концерты, снимать клипы и просто работать". Димаш говорит: "Я просто стараюсь быть максимально честным и искренним". Но дело не только в этом. Молодой артист из Казахстана обладает уникальными голосовыми данными, яркой харизмой, в его репертуаре творения самых титулованных композиторов мира (в том числе Игоря Крутого), понятные каждому слушателю.

Димаш — триумфатор "Славянского базара" 2015 года, обладатель престижной премии Top Chinese Music Award, китайского аналога музыкальной премии "Грэмми", победитель китайской церемонии MTV в номинации "Самый популярный зарубежный певец". Невероятная популярность в Поднебесной связана с участием музыканта в программе I Am A Singer, где он поразил публику исполнением песни на французском языке S.O.S. d'un terrien en détresse. Позже его композиция Ocean Over Time стала заглавной темой известной в стране компьютерной игры Moonlight Blade, а реклама с изображением артиста была размещена на борту пассажирского самолета.

В творчестве Димаша переплетаются классика, рок и эстрада. Игорь Крутой говорит о нем так: "Я считаю, что Димаш может стать звездой номер один в мировом кроссовере", и с композитором склонен согласиться каждый, кто слышал пение молодого музыканта.

Димаш и его команда (в которую, кстати, входит и семья музыканта) готовят специальные сюрпризы для балтийской аудитории. Так, возможно, на концерте прозвучит песня на латышском, ведь в репертуаре Димаша есть композиции на русском, казахском, французском, английском, китайском языках.