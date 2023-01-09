В Театре имени Михаила Чехова состоятся гастроли Русского театра Эстонии

11 и 12 февраля в Рижском русском театре имени Михаила Чехова можно посмотреть гастрольные спектакли Русского театра Эстонии. На большой сцене будет показан спектакль "Обыкновенное чудо", который поставил художественный руководитель Театра имени М. Чехова Сергей Голомазов, а в Малом зале самых маленьких зрителей ожидает интерактивный спектакль "Мальчик, который ничего не боялся" (режиссер Полина Стружкова).

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Идея этих обменных гастролей возникла в прошлом году, когда представители Русского театра Эстонии посетили Ригу и ознакомились с репертуаром Театра имени М. Чехова. У обеих сторон возникло желание укрепить сложившееся в прежние годы сотрудничество между театрами, тем более, что в Русском театре Эстонии относительно недавно сменилось руководство. Новый директор обратилась к художественному руководителю Театра имени М. Чехова Сергею Голомазову с просьбой впервые поставить спектакль в Русском театре Эстонии, в результате чего 26 августа 2022 года состоялась премьера постановки "Обыкновенное чудо", ставшей одним из самых востребованных спектаклей в Эстонии. Именно этой постановкой Русский театр Эстонии в прошлом году открыл свой юбилейный 75-й сезон.

Пока эстонские коллеги будут выступать на рижской сцене, актеры Театра имени М. Чехова сыграют в Таллине спектакли "Да здравствует Королева, виват!", "Граф Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес", "Три поросенка и волк" и квартирник "Вот комната эта...". Рижские гастроли определенно привлекли внимание эстонской публики, так как билеты на все показы уже почти распроданы.

Музыкальный спектакль "Обыкновенное чудо" по одной из самых знаменитых пьес-сказок Евгения Шварца (12+, на русском языке с латышскими субтитрами) – это история о каждом из нас, с долей сказки, без которой не может обойтись даже самое материалистично настроенное, суровое и суетное нынешнее время. "Обыкновенное чудо" уже несколько десятилетий неотделимо от фильма Марка Захарова, музыки Геннадия Гладкова и поэзии Юлия Кима. Режиссер Сергей Голомазов – ученик Захарова, так что постановка в Русском театре Эстонии стала своеобразным признанием в любви и посвящением памяти учителя и наставника. Взяв за основу либретто и волшебную музыку, режиссер, художники и актеры создали собственное "Обыкновенное чудо" – новую, самобытную и фантазийную вариацию.

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Что касается интерактивного спектакля режиссера Полины Стружковой "Мальчик, который ничего не боялся" по мотивам сказки шведского писателя Альфреда Смедберга (3+; на русском языке), дети смогут принять непосредственное участие в этой постановке. К тому же артисты Русского театра Эстонии предлагают маленьким зрителям сесть поближе к бабушкам, потому что сказка, рассказанная бабушкой, – самая занимательная и добрая.

Foto: Publicitātes foto

В Русском театре Эстонии всегда кипит жизнь и бурлит творческая энергия. Театр приглашает к сотрудничеству талантливых режиссеров из Эстонии и других стран, интересуется современной драматургией, организовывает творческие лаборатории. Он давно стал неотъемлемой частью русской культуры Эстонии и пользуется заслуженной любовью зрителей. Подробнее о театре: https://veneteater.ee

Дополнительная информация: www.mct.lv.

Билеты на гастрольные спектакли можно приобрести в кассе театра, кассах Biļešu Serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv.