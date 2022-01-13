В Театре улицы Гертрудес - "Дачники" Горького в неожиданном формате

Главный режиссер Театра улицы Гертрудес Андрей Яровой к новогодним праздникам подготовил премьеру очень летнего спектакля "Дачники". По Максиму Горькому. Формат неожиданный — немое черно-белое кино, а на сцене его дублированием заняты четыре "живых" актера.

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Задействовать 13 топовых актеров из разных театров — от Гуны Зарини из НРТ до Александра Маликова из Рижского русского театра им. М.Чехова - в постановке очень камерного и бюджетного Театра улицы Гертрудес было бы нереально. Их время расписано по минутам. Ситуацию спас творческий подход. Летом звезды собрались на даче у озера и сняли очень живой и экспрессивный фильм по "Дачникам".

"Зачем взвешивать-рассчитывать!.. Как мы все боимся жить! Что это значит, скажите, что это значит? Как мы все жалеем себя! Я не знаю, что говорю... Может быть, это дурно и нужно не так говорить... Но я... я не понимаю!.. Я бьюсь, как большая, глупая муха бьется о стекло... желая свободы". (Максим Горький "Дачники")

"Дачники" показывают людей в плену иллюзий, постоянно оправдывающихся в том, почему они не живут так, как хотели бы. Не в состоянии смириться с личной и мировой неоднозначностью, они проводят время за выпивкой и разговорами, весьма многочисленными разговорами.

Foto: Kate Gecēviča

Когда Горький написал пьесу "Дачники", в ее центре были его соратники – зажиточный средний класс в первом поколении, который больше не затрагивают обычные трудности выживания. В подобном положении сейчас находится латвийское общество.

Экономически активные жители, которым принадлежит политический и социальный капитал — это поколение сорокалетних-шестидесятилетних, достигших определенного уровня благополучия, однако одновременно с этим несущих в себе травматический опыт, связанный с резкими изменениями в жизни людей после с распада Советского союза. Поколение, которому послушание прививалось кнутом и твердой рукой. Люди, которые в младенчестве недополучили ласки и внимания, а в зрелом возрасте жадно пытающиеся наверстать упущенное с помощью общественного статуса и нескончаемых попыток заслужить любовь.

Создатели спектакля в центр поместили человека – его жажду, смех, слезы, чувство вины, поиски любви. Герои пьесы Горького появляются в видеопроекциях – дачники, застрявшие как в клетках в своих жизнях, бегущие по кругу и не видящие выхода.

Foto: Kate Gecēviča

Звук выключен. Чтобы оживить картинку, заставив зрителей вслушиваться в каждое слово вечно-молодого горьковского текста, на сцену пригласили четырех актеров-дублеров, двух девушек и двух юношей — они и озвучили всех экранных персонажей. Так увлеклись, что иногда говорили совсем уже отдельно от своих подопечных героев, да и страсти между ними распалялись такие, что зритель постоянно терзался муками выбора - на какой план смотреть и где главное действо.

Лето. Пиво. Квартира. Вино. Дача. Водка. Лес. Марево. Марья, Варья, Олья, Юлья... Смысл жизни. Любовь. Ссоры. Люди. Не люди. Мужчины. Женщины. Зачем. Незачем… В общем, Горький. Вкусный. Летний. Живой. Очень приятный во тьме, зиме и кутерьме.

Ближайшие показы — 13 и 14 января. Постановка имеет шансы выжить и в локдаун: вполне можно сделать версию в формате "караоке" - пускать слова на выбранном языке и самим озвучивать в ролях.