В Театре улицы Гертрудес прочтут новые пьесы о новом от авторов из Украины и Беларуси

25-27 октября в Театре улицы Гертрудес - программа читок новых драматургических текстов "Театр во времена фрагментарной памяти". Это часть проекта Института Гёте "Разные воспоминания – общее будущее". Пьесы украинских и белорусских авторов на актуальные темы прочтут ведущие актеры Латвии.

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Театру легче всего говорить с людьми на актуальные темы. Формат чтения новых пьес — особо привлекателен, благодаря своей мгновенной реакции на происходящее, простоте исполнения и в то же время возможности использовать театральные технологии для воздействия на зрителя. Пьесы пишутся для того, чтобы звучать со сцены в исполнении актеров. Читка – лучшая возможность рассказать о новой пьесе, еще не поставленной в театре.

Театр может поддерживать связи в обществе, когда война уничтожает необходимые для этого средства взаимодействия. Пьесы, написанные в разное время, могут как ничто лучше отразить картину перемен, ожидание катастрофы и ее фиксацию.

В октябрьской программе чтения современной украинской и белорусской драматургии в Риге будут представлены четыре пьесы. "Катапульта" Дмитрия Богославского написана накануне событий лета 2020 года в Минске. "Десафинадо" Андрея Бондаренко написана прошлой осенью и должна была читаться на открытии Театра драматургов в Киеве в марте 2022 года. В обоих произведениях — фиксация ситуации накануне событий, которые изменили жизнь каждой страны. Обе переведены на латышский язык и будут представлены латышскими актерами.

Две других пьесы, совсем новые, отражают проблемы дня сегодняшнего. Один текст написал вынужденный скрываться белорусский автор — он про то, как после протестов Беларусь стала диктаторским и полицейским государством. Еще одна пьеса, созданная украинской актрисой Вишней Вишневой совместно с актерами из Риги, основана на документальных рассказах беженцев о первых днях войны: дорога в Европу и осознание жизненных ценностей. Вишня рассказывает свои истории, а рижские актеры — про свои встречи с украинскими беженцами.

Андрий Бондаренко доктор философии, драматург, журналист, историк культуры. Его пьесы были отобраны для украинского фестиваля современной пьесы, Drama.UA, Андрий - один из учредителей Театра драматургов в Киеве, за последние полгода его пьесы были переведены на несколько языков, участвовали в программе Мировые читки украинской драматургии.

Дмитрий Богославский закончил Белорусскую государственную академию Искусств в 2010 году, актер, драматург и режиссер, работал в Театре юного зрителя в Минске, где ставил пьесы украинских и российских авторов. Его пьесы переведены на разные языки и неоднократно ставились в европейских театрах.

Вишня Вишневая - украинская актриса театра и кино. Много работала для телевизионных программ и сериалов, широко известна в Украине. Начинала в центре современного искусства ДАХ с режиссером Владом Троицким, работала в нескольких театрах Киева. Весной 2022 года переехала в Литву, где приняла участие в спектакле Русского драматического театра Литвы "Восход богов".

Пьеса анонимного автора из Минска "SEXTILIS" будет представлена актерами из разных стран, включая украинца Володимира Гориславца, который сейчас работает в Рижском русском театре, Полину Виторган, которая покинула Москву этой весной, Наталию Леонову, которая переехала с семьей и коллегами в Вильнюс зимой 2020 года, после увольнения с работы за участие в протестах.

Днем 27 октября пройдет дискуссию в Театре улицы Гертрудес, чтобы поговорить о влиянии современных драматургических текстов на развитие театра. Как появление новых пьес в Украине повлекло новые связи в театральном мире, изменило способ актерской игры, привлекло новых режиссеров? Как новая драматургия в Беларуси стала отражением реальности в отсутствии свободной прессы? В дискуссии примут участие Андрий Бондаренко, Дмитрий Богославский (зависит от ситуации на границе), режиссер Александр Марченко, который возглавлял центр драматургии в Минске и несколько лет назад переехал в Вильнюс.

25 октября в 19.00 - "Катапульта"

Дмитрий Богославский, Беларусь

Перевод - Вентс Винбергс

Режиссер - Элмарс Сеньковс

В читке на латышском языке примут участие студенты 2-го курса Академии культуры по специальности "Театральное искусство", мастерская Элмара Сенькова.

26 октября в 19.00 - "Десифандо"

Андрий Бондаренко, Украина.

Перевод - Мара Полякова.

Режиссер - Матисс Грицманис.

В читке на латышском языке принимают участие Алдис Силиньш, Мирдза Мартинсоне, Лиене Шмуксте, Лилита Озолиня, Юрис Барткевич, Петерис Гаудиньш, Даце Витола, Дайнис Гайделис, Лидия Пупуре.

27 октября — дополнительная программа

В 14.00 - дискуссия "Влияние новой драматургии на развитие театрального дела" на русском, украинской и латышском языках – круглый стол с участием режиссеров и драматургов Андрия Бондаренко, Дмитрия Богославского, Александра Марченко.

В 17.00 - "Багажные истории".

Пьеса создана Вишней Вишневой (Украина) при участии актеров, которые будут tt исполнять на русском языке - Яна Хербста, Мария Данилюк, Михаил Ширяев. В читке также примет участие Гуна Зариня.

В 19.00 – Sextils.

Анонимный автор, Беларусь.

Режиссер - Евгения Шерменева.

В читке на русском языке принимают участие Володимир Гориславец, Полина Виторган, Наталия Леонова (Вильнюс), Яна Лисова, Инара Слуцка, Андис Стродс.

Проект "Театр во времена фрагментарной памяти", созданный продюсерской компанией Katlz — это часть проекта Института Гёте "Различные воспоминания - общее будущее", включенного в комплексный пакет мер, осуществляемый на средства из дополнительного бюджета на 2022 год Федерального министерства иностранных дел для смягчения последствий агрессивной войны России против Украины.