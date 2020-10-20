В январе состоится цикл юбилейных концертов Раймонда Паулса

11 и 12 января будущего года в Латвийском национальном театре состоятся юбилейные концерты Раймонда Паулса. Особый гость – всемирно известная меццо-сопрано, оперная дива Элина Гаранча.

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Как Delfi сообщили представители Национального театра, в концерте также принимают участие государственный камерный оркестр Sinfonietta Rīga под управлением Нормунда Шне и инструментальная группа под руководством Раймонда Мацата.

Билеты поступили в продажу в кассу театра и на платформе Biļešu paradīzes. Билеты по цене от 20 до 120 евро были раскуплены фактически сразу.

Концерты приурочены в 85-летию маэстро, который свой день рождения отмечает 12 января.