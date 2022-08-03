В Юрмале пройдет парад старинных автомобилей Retro Jūrmala 2022
Foto: Pubicitātes foto

27 августа в Юрмале состоится ежегодный слет старинных автомобилей, в котором примут участие и покажут свои авто и мотоциклы как коллекционеры из Латвии, так и ближнего зарубежья.

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Парад пройдет практически по всей территории Юрмалы, начиная с Кемери и заканчивая Дзинтари с тремя остановками - в Кемери, Каугури и Майори. На нем можно будет встретить более 100 старинных, редких автомобилей и мотоциклов.

Владельцы старинных транспортных средств могут подать заявку на участие в мероприятии до 19 августа, заполнив форму заявки на сайте www.lkak.lv. Вход на мероприятие для зрителей свободный. Подробная информация на странице мероприятия Retro Jurmala.

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