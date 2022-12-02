В Юрмале пройдет встреча-диспут с актером Артуром Смольяниновым

16 декабря на вилле Морберга в Юрмале пройдет встреча-диспут с популярным актером Артуром Смольяниновым, вынужденным покинуть Россию после событий 24 февраля, и известным журналистом и медиаменеджером Андреем Васильевым. Тема дискуссии: "Театр уехал - клоуны остались?", затрагивающая острую и актуальную тему современной эмиграции.

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Мероприятие продолжает цикл публичных диалогов "Философия на воде", начало которому положила встреча с философами, издателями интеллектуального журнала Rīgas Laiks Арнисом Ритупсом и Улдисом Тиронсом. В рамках проекта уже прошли встречи с писателем Дмитрием Глуховским и потомком княжеского рода Михаилом Голицыным.

Встреча пройдет в двух частях: в начале герои в непринужденном диалоге раскроют заявленную тему, а второй раздел будет посвящен интерактивному общению со зрителями и ответам на вопросы.

Чем отличаются те, кто уехал, и те, кто остался? Как себя вести, чтобы не было мучительно стыдно? Как русскоязычному артисту найти себя за границей? Можно ли вообще думать о культуре, когда рядом — жестокая война? Если журналисты покидали Россию редакциями, продолжая работу на "удаленке", то представителей актерского и режиссерского ремесел в списках уехавших на порядок меньше. Значит ли это, что оставшиеся, если не поддерживают агрессию, то проявляют малодушие? Но ведь и там кто-то выражает протест вслух, самое меньшее рискуя отлучением от профессии. Кто-то многозначительно молчит. Кто-то "просто занимается своим делом" - приносит смех и радость, оставляя больные темы за скобками.

"Я не могу сейчас героически надеть белый плащ и с высоты смотреть на тех, кто остался. Мол, какие вы все аморальные и малодушные! Я так не считаю, - признается Артур Смольянинов. - Но есть один момент, который я не могу себе представить, как ТАМ сейчас выходить на сцену, зная, что и ты, и зрители — все мы будем врать друг другу. Ведь нас не это сейчас волнует, мы не для того тут собрались, чтобы скакать и клоунствовать с разной степенью одаренности. Но тут каждый может отвечать только сам за себя..."

Актер театра и кино, режиссер и музыкант Артур Смольянинов известен широкому кругу зрителей по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне "9 рота". В его портфолио десятки ярких ролей в театре и кино. Артур является попечителем благотворительного фонда "Подари жизнь". Долгое время Смольянинов занимал аполитичную позицию, но после 24 февраля молчать не смог. Как следствие — ему пришлось покинуть свою страну.

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