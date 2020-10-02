В Юрмале пройдет выставка роботов для всей семьи

8 октября в Юрмале впервые открывается "Город роботов" - выставка новейших роботов и технологий.

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Более 30 роботов со всего мира будут веселить, делать массаж, петь, танцевать и даже звать на свидание. Среди главных героев выставки — британский робоактер Thespian. Совсем как человек, он выступает в британском театре, разыгрывает пьесы и прекрасно поет. Стоит Thespian как тоже настоящая звезда — как два новеньких автомобиля Тесла.

Foto: Publicitātes foto

Другая звезда выставки — мускулистый робот Метью. Он лишь недавно презентован в Лас-Вегасе, но уже успел выступить в парламенте Чили, устроиться на работу в российский университет и стать штатным ведущим прогноза погоды на американском телеканале. Роборыба из Кореи плавает как настоящая - двигатели имитируют движение морского окуня. Французско-японский робот Пеппер — друг детей, он и сам выглядит как ребенок, а его пластике позавидует любой любитель йоги.

В "Городе роботов" впервые в Латвии будет также представлен большой робот-пес Unetree. Многие уже видели его в многочисленных роликах на youtube, где робопес размером с дога делает сальто назад. Боитесь рободога? Познакомьтесь с милой робособачкой Айбо от компании Sony. Она любит, когда ей чешут пузико, и выделывает трюки, стоя на задних лапках. Робоженщина Кики любит обниматься с посетителями, а еще у нее отменное чувство юмора.

Foto: Publicitātes foto

Каждый час роботы устраивают представление в Театре роботов — показывают чудеса эквилибристики и показывают техношоу.

Каждый гость сможет сфотографироваться в 3D-формате и застыть в полете, как герои фильма "Матрица", и попробовать управлять роботами взмахом руки, поворотом головы и даже улыбкой. Дополнят экспозицию зоны виртуальной реальности.

"Город роботов" - международный проект, который уже посетили 4 миллиона человек в Вильнюсе, Таллине, Праге, Милане, Братиславе, Санкт-Петербурге, Афинах, Познани, Падуе и еще 83 городах мира.

Выставка будет работать до 25 октября в юрмальском ТЦ Korso, по будним дням с 14 до 21, в выходные и дни каникул с 10 до 21 часа.

Билеты можно приобрести на сайте robotupilseta.com. Стоимость взрослого билета 11 евро, детский билет 9 евро.