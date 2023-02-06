17 февраля в 19.00 на вилле Морберга состоится первая встреча в рамках нового творческого проекта режиссера и продюсера Екатерины Ланской "Жизнь как кино".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Через призму своей страсти к киноискусству и огромного опыта успешной работы в многочисленных творческих проектах Екатерина расскажет о том, как любимые режиссеры и фильмы превращают будни в праздники, а жизнь — в чудо. Тема первой встречи: "Клод Лелуш: покой и счастье в моей судьбе" - о любимом и главном режиссере в жизни Екатерины.

Идея рассказов о талантливых режиссерах и их влиянии на жизнь своих зрителей родилась буквально на съемочной площадке — на днях в латвийский прокат с аншлагами вышел фильм Инары Колмане "Молоко матери", в котором Екатерина Ланская выступила в роли ассоциативного продюсера. Работа с яркими, талантливыми людьми вдохновила Екатерину на создание нового проекта - "Жизнь как кино".

Творчество французского режиссера Клода Лелуша оказывает поистине судьбоносное влияние на жизни многих людей, и однажды оно сыграло важную роль в судьбе самой Екатерины. "Фильм Клода Лелуша "Мужчина и женщина" — любимое кино моих родителей. Они могли бесконечно его пересматривать. Я была принята в этот кружок поклонников Лелуша лет в семь, — рассказывает Екатерина. — В мою память четко впечатался кадр, где героиня Анук Эме идет с двумя детьми и собакой по берегу моря. Она знает, что где-то далеко ждет встречи ее любимый Мужчина. Я сказала себе: хочу так — покой и счастье. Позже, когда я впервые попала в Юрмалу, поняла, что это и есть мой кадр из Лелуша. Когда родился мой сын Платон, я почувствовала, что пора — мы всей семьей переехали в Латвию. О чем ни секунды не жалею".

Жизнь самого Клода Лелуша определилась примерно в том же возрасте: родители подарили восьмилетнему мальчику первую кинокамеру, с которой тот уже не расставался. Дебютировал он как оператор короткометражных фильмов, а уже в 13 лет получил приз конкурса дебютов Каннского кинофестиваля. Приехав с туристической группой в советскую Москву и случайно попав на киностудию "Мосфильм", Лелуш два дня работал ассистентом оператора на съемках фильма "Летят журавли".

Екатерина Ланская — автор идеи и продюсер цикла публичных диалогов "Философии на воде", режиссер и продюсер многочисленных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом про легендарный род князей Голициных.

Дополнительную информации и билеты на встречу "Жизнь как в кино" можно получить по телефону + 371 26594401.